แข้งลพบุรีเดินถอดเสื้อหลังเกม กรรมการถามเสื้อไปไหน? ต่างชาติบอกเขาเอาไปแล้ว ก่อนถูกใบเหลือง

ลพบุรี ซิตี้ ร้องเรียนการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน หลัง อเล็กซ์ นานเย่ แข้งต่างชาติของทีม ถูกคาดโทษใบเหลืองสุดงงหลังจบเกม เพียงเพราะเดินถอดเสื้อ ซึ่งล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาทฯ ตัดสินแล้ว เป็นความผิดของผู้ตัดสิน⁣

⁣เหตุการณ์เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลถ้วยบีจีซี เมืองไทยประกันภัย คัพ 2024/25 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2568 คู่ระหว่าง ลพบุรี ซิตี้ พบ ทัพหลวง ยูไนเต็ด⁣

⁣หลังจบการแข่งขัน ผู้เล่นหมายเลข 37 โกวิท น้อยแย้ม ของทัพหลวง ยูไนเต็ด ได้เดินเข้ามาขอเสื้อของผู้เล่นหมายเลข 13 อเล็กซ์ นานเย่ ของลพบุรี ซิตี้ โดยที่ไม่ได้มีการแลกเสื้อกันคืน เป็นการให้เสื้อเพียงฝ่ายเดียว⁣

⁣หลังจากนั้นผู้ตัดสินได้เรียกผู้เล่นทั้งสองทีมมาเข้าแถวเพื่อจับมือกัน ผู้ตัดสินได้สอบถามผู้เล่นหมายเลข 13 อเล็กซ์ นานเย่ ของลพบุรี ซิตี้ ว่าเสื้อไปไหน โดยผู้เล่นคนดังกล่าวแจ้งว่า "เสื้อไม่มีแล้ว" ผู้ตัดสิน ดนัย ยมมูล จึงได้ทำการคาดโทษ (ใบเหลือง) ให้กับผู้เล่นคนดังกล่าว⁣

⁣สโมสรลพบุรี ซิตี้ เห็นว่า ผู้เล่นหมายเลข 13 อเล็กซ์ นานเย่ ไม่ได้มีเจตนาถอดเสื้อเพื่อยั่วยุคู่ต่อสู้ แต่เป็นเหตุสุดวิสัยจากการเอาเสื้อไปเก็บไว้ของผู้เล่นหมายเลข 37 โกวิท น้อยแย้ม ของทัพหลวง ยูไนเต็ด จึงไม่สมควรต้องได้รับใบเหลืองในกรณีดังกล่าว⁣

⁣โดยผลพิจารณาโทษจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 มีบทลงโทษดังนี้⁣

⁣ลงโทษนายดนัย ยมมูล ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษ ข้อ 57 (2) ภาคทัณฑ์⁣

⁣เนื่องจากกรณีของการถอดเสื้อจะถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ได้ก็ต่อเมื่อหลังจากที่ทำประตูได้เท่านั้น ตามกติกาข้อ 12 Fouls and Misconduct หน้า 112-113 ความผิดที่ต้องถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) หลังจากที่ทำประตูได้ Celebration of a goal • removing the shirt or covering the head with the shirt. กรณีดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายความผิดตามกติกาการแข่งขัน เนื่องจากได้จบการแข่งขันไปแล้ว