เขาคือใคร? แฟนต่างชาติทวีตถาม Who is Wonggorn? ยิงดอร์ทมุนด์ 2 ลูก

แฟนบอลต่างชาติยังอึ้งกับความพ่ายแพ้ของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ต่อ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 0-4 ในการประเดิมทัวร์ปรีซีซั่นเอเชีย พร้อมทั้งสงสัยว่าคนยิงสองประตูคือใคร Who is Wonggorn?⁣

⁣เสือเหลือง ของ นูริ ซาฮิน ประเดิมทัวร์ปรีซีซั่นในทวีปเอเชียด้วยการบุกมาเยือน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "114 Celebration BG Pathum United x BVB Dortmund" เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม ที่ผ่านมา⁣

⁣เกมดังกล่าว ดอร์ทมุนด์ นำทัพมาโดยสามดาวดังอย่าง ยูเลียน บรันด์ท, นิคลาส ซูเล และ คาริม อเดเยมี ขณะที่ บีจี ปทุมฯ ของ มาโกโตะ เทกุระโมริ ลองทีมเต็มระบบด้วยการส่ง ชนาธิป สรงกระสินธ์ และ ธีรศิลป์ แดงดา เป็นแกนหลัก รวมถึงตัวผู้เล่นที่คว้าเข้ามาใหม่ทั้ง สรานนท์ อนุอินทร์, กาคุโตะ โนสึดะ, คริสติยอง โกมิส, ศิวกรณ์ เตียตระกูล และ เมลวิน ลอเรนเซน⁣

อ่านบทความต่อด้านล่าง

⁣ผลการแข่งขันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ เมื่อ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในฐานะเจ้าบ้าน เอาชนะ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ดีกรีรองแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2023/24 ด้วยสกอร์ขาดลอย 4-0 ได้ประตูจาก เมลวิน ลอเรนเซน, ธีรศิลป์ แดงดา และ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ยิงคนเดียวสองประตู⁣

⁣ความพ่ายแพ้ของดอร์ทมุนด์ กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจของฟุตบอลเยอรมัน มีแฟนบอลเสือเหลืองจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์การคุมทีมของ นูริ ซาฮิน และฟอร์มการเล่นของทีม ขณะที่ Bild สื่อดังของเยอรมัน ก็พาดหัวสับเละว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายของดอร์ทมุนด์ ในการเริ่มต้นปรีซีซั่น 2024/25⁣

⁣นอกจากผลการแข่งขันที่ผิดคาดแล้ว ไฮไลท์สำคัญของแฟนบอลต่างชาติที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นบนโซเชียล คืออยากรู้ประวัติความเป็นมาของสโมสรในประเทศไทยอย่างบีจี ปทุม ยูไนเต็ด นอกจากนั้นยังอยากรู้ว่านักเตะของบีจี ปทุมฯ ที่ยิงประตูในเกมนี้ เป็นใครกันบ้าง⁣

⁣มีแฟนบอลรายหนึ่งทวีตข้อความว่า "Who is Wonggorn? " (เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ คือใคร)⁣

⁣"Better than Doku" (เก่งกว่า เจเรมี โดกู)⁣

⁣"Pathum United > PSG" (ปทุม ยูไนเต็ด เก่งกว่า เปแอสเช)⁣

⁣"Wonggorn to Chelsea in the next 2 weeks" (เจริญศักดิ์จะย้ายไปเชลซีในอีกสองสัปดาห์) *เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ เป็นแฟนบอลเชลซี⁣

⁣"Sancho Thailand" (แนบรูปภาพเจริญศักดิ์ในเสื้อทีมชาติไทย)⁣

⁣สำหรับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เตรียมลงเล่นแมตช์ปรีซีซั่นนัดต่อไป บุกเยือน เซเรโซ โอซาก้า ทีมดังแห่งเจลีก ญี่ปุ่น ที่มี ชินจิ คากาวะ อดีตนักเตะของทีมนำทัพ แข่งขันในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567