ฮอนดะ มาไทย เปิดศึกบอล 4 คน คัดตัวแทนลุยศึก 4V4 เอเชียนคัพ ที่ญี่ปุ่น 26 ม.ค.

เคสุเกะ ฮอนดะ ตำนานนักเตะทีมชาติญี่ปุ่น เตรียมบินมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง

ในฐานะผู้ก่อตั้ง บริษัท Now Do Inc. และผู้คิดค้นรูปแบบการเล่นฟุตบอล 4 คน รูปแบบใหม่ 4V4

เพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์แห่งศักดิ์ศรีของประเทศไทย 4V4

ซึ่งจะคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมฟาดแข้ง ฟุตบอล 4 คนชิงแชมป์เอเชีย (4V4 Asian Cup) ที่ประเทศญี่ปุ่น

ในวันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค.มกราคมนี้ ที่สนาม PKFC Soccer School กรุงเทพฯ ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น.

โดย ฮอนดะ จะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงาน และเล่นบอล 4V4 ร่วมกับเด็กๆด้วย

หลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว เจ้าตัวได้เดินทางมาเปิดตัวและสาธิตการเล่นฟุตบอล 4 คนให้กับเยาวชนไทย

พร้อมกับเชิญ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ มาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

สำหรับ ฟุตบอล 4v4 เปิดตัวครั้งแรกที่ญี่ปุ่น ในปี 2023 และประสบความสำเร็จอย่างมาก

จัดการแข่งขันมากกว่า 4,000 นัด ดึงดูดทีม 1,300 ทีม ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง กติกาที่สำคัญที่สุดคือ “ไม่มีโค้ช” ในสนาม

โดยส่งเสริมให้ผู้เล่นมีอิสระที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมได้อย่างเต็มที่

ซึ่งประเทศไทยถือเป็นเป้าหมายสำคัญของฟุตบอล 4v4 เนื่องจาก“ฟุตบอล” เป็นถือเป็น “กีฬามหาชน” ที่ได้รับความนิยมสูงมาก