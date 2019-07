คำสอนของพ่อ! กรีซมันน์แจงเหตุตัดสินใจซบบาร์เซโลนา

อองตวน กรีซมันน์ กองหน้าตัวใหม่ของบาร์เซโลนา ชี้แจงเหตุผลที่ย้ายจากแอตเลติโก มาดริด แม้เพิ่งต่อสัญญากันไปเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ว่าเป็นไปตามคำสอนของพ่อสมัยยังเป็นเด็ก

แนวรุกวัย 28 ปี ตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมตราหมีเมื่อปีที่แล้ว หลังจากที่เป็นข่าวอย่างหนักว่าทีมอาซูลกรานาต้องการคว้าตัวไปร่วมทีม พร้อมยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขาต้องการอยู่กับ แอตฯ มาดริด ต่อไป

อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นเพียง 1 ฤดูกาล กรีซมันน์ตัดสินใจย้ายซบยักษ์ใหญ่แห่งกาตาลัน ด้วยค่าฉีกสัญญาสูงถึง 120 ล้านยูโร แม้จะยังมีปัญหากับทางแอตฯ มาดริด อยู่ในเวลานี้ ที่ต้องการค่าฉีกสัญญา 200 ล้านยูโร

"ตอนที่ผมยังเด็ก พ่อของผมสอนว่ารถไฟไม่ได้มาเพียงครั้งเดียว" กรีซมันน์กล่าวทางทวิตเตอร์ของบาร์เซโลนา

"ตอนนี้คือเวลาที่จะรับความท้าทายไปสู่จุดหมายใหม่ ในที่สุด เส้นทางของเราก็มาบรรจบกัน

"ผมจะต่อสู้เพื่อบาร์ซาด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท มันคือเวลาของเรา"

