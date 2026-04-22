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Német Kupa 1

Német Kupa 1 Áttekintés

Tah

Mindenki erről beszél: a Bayern München sztárja az ellenfél öltözőjébe ment be – ez lett a vége

Jonathan Tah 10 évig játszott a Bayer Leverkusen színeiben, mielőtt 2025 nyarán a Bayern Münchenhez igazolt volna. Azonban 10 évet nem lehet csak úgy kitörölni valakinek az emlékezetéből, ezt jól mutatja az az eset is, ami Tahval történt a Leverkusen-Bayern München találkozója előtt történt, amikor is a 30 éves középső védő megszokásból véletlenül a rossz öltözőbe ment be a bemelegítés után. Mutatjuk a részleteket!

Bayer Leverkusen vs Bayern MünchenBayer Leverkusen
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Német Kupa 1, mérkőzések & eredmények

augusztus 20., csütörtök
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Waldhof Mannheim
WMA
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Kaiserslautern
FCK
SC St. Toenis badge
SC St. Toenis
STT
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Eintracht Frankfurt
SGE
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Preussen Muenster
PRM
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Karlsruher SC
KSC
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Hansa Rostock
HRO
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VfB Stuttgart
VFB
augusztus 21., péntek
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Energie Cottbus
COT
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Augsburg
FCA
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Wehen Wiesbaden
SVW
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Bayer Leverkusen
B04
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Barcelona crestBarcelona65102031716
GY
GY
D
GY
GY
2OL Lyonnes crestOL Lyonnes65101851316
GY
GY
D
GY
GY
3Chelsea FC Women crestChelsea FC Women64202031714
GY
GY
D
GY
GY
4Bayern Munich crestBayern Munich64111413113
GY
D
GY
GY
GY
5Arsenal Women crestArsenal Women6402116512
GY
GY
GY
V
GY
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