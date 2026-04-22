Mindenki erről beszél: a Bayern München sztárja az ellenfél öltözőjébe ment be – ez lett a vége

Jonathan Tah 10 évig játszott a Bayer Leverkusen színeiben, mielőtt 2025 nyarán a Bayern Münchenhez igazolt volna. Azonban 10 évet nem lehet csak úgy kitörölni valakinek az emlékezetéből, ezt jól mutatja az az eset is, ami Tahval történt a Leverkusen-Bayern München találkozója előtt történt, amikor is a 30 éves középső védő megszokásból véletlenül a rossz öltözőbe ment be a bemelegítés után. Mutatjuk a részleteket!