Német Kupa 1
Német Kupa 1 Áttekintés
Német Kupa 1, mérkőzések & eredmények
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augusztus 20., csütörtök
augusztus 21., péntek
Tabella
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|Poz
|Csapat
|P
|Gy
|D
|V
|F
|GP
|+/-
|pontok
|Forma
|1
|Barcelona
|6
|5
|1
|0
|20
|3
|17
|16
|2
|OL Lyonnes
|6
|5
|1
|0
|18
|5
|13
|16
|3
|Chelsea FC Women
|6
|4
|2
|0
|20
|3
|17
|14
|4
|Bayern Munich
|6
|4
|1
|1
|14
|13
|1
|13
|5
|Arsenal Women
|6
|4
|0
|2
|11
|6
|5
|12
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