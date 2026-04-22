Mindenki erről beszél: a Bayern München sztárja az ellenfél öltözőjébe ment be – ez lett a vége

Bayer Leverkusen vs Bayern München
Bayer Leverkusen
Bayern München
Német Kupa 1

Jonathan Tah 10 évig játszott a Bayer Leverkusen színeiben, mielőtt 2025 nyarán a Bayern Münchenhez igazolt volna. Azonban 10 évet nem lehet csak úgy kitörölni valakinek az emlékezetéből, ezt jól mutatja az az eset is, ami Tahval történt a Leverkusen-Bayern München találkozója előtt történt, amikor is a 30 éves középső védő megszokásból véletlenül a rossz öltözőbe ment be a bemelegítés után. Mutatjuk a részleteket!

Március közepén a Bayern München 1-1-s döntetlent játszott a Bayer Leverkusen otthonában, Jonathan Tah pedig 10 év után először tért vissza vendégként BayArenába. Azonban az immáron a münchenieket erősítő védő a bemelegítés után az öltözőfolyosón rossz irányba indult el, és majdnem a hazai Leverkusen öltözőjébe kötött ki.

A mókás jelentről egy videó is felkerült az X-re:

Német Kupa 1
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern München crest
Bayern München
FCB

A Leverkusen és a Bayern München ma ismét összecsapnak a Német Kupában, reméljük ezúttal Tah már nem a hazai, hanem a vendég öltöző felé fogja venni az irányt. 

