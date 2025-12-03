Dárdai MártonHertha BSC
Nézd vissza Dárdai Márton gólpasszát a Német Kupában!

Az RB Leipzig és a Hertha BSC is továbbjutott a Német Kupa nyolcaddöntőjéből kedden.

Gulácsi Péter a cseresorból nézte végig, a magyar válogatott Willi Orbán viszont végigjátszotta a másodosztályú 1. FC Magdeburg ellen 3-1-re megnyert hazai mérkőzést a lipcsei csapatban.

Dárdai Márton kezdő volt, gólpasszt adott, majd a 79. percben lecserélték a Hertha BSC-ben, amely házigazdaként 6-1-re verte a szintén másodvonalbeli 1. FC Kaiserslauternt.

A magyar védő gólpasszát ide kattintva tekinthed meg.

Az élvonalbeli csapatok közül kiesett a Borussia Dortmund, amely otthon 1-0-ra kikapott a tavalyi bajnok és kupagyőztes Bayer Leverkusentől.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

