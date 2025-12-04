Harry Kane Bayern MunichGetty
Német Kupa: két öngóllal estek ki Schäferék a Bayern München ellen

Negyeddöntőbe jutott a Bayern München a labdarúgó Német Kupában, miután 3-2-re nyert a Schäfer Andrással felálló Union Berlin otthonában.

A bajorok már az első félidőben háromszor eredményesek voltak, ebből kétszer öngóllal, ezenkívül még Harry Kane talált be Joshua Kimmich passza után. 

A berliniek mindkét találatát Leopold Querfeld szerezte büntetőből.

A magyar válogatott játékost a 83. percben cserélték le.

Az már kedden eldőlt, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese, az RB Leipzig, valamint a Dárdai Mártont foglalkoztató másodosztályú Hertha BSC is biztosította helyét a nyolc között.

