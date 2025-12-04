Német Kupa: két öngóllal estek ki Schäferék a Bayern München ellen

A bajorok már az első félidőben háromszor eredményesek voltak, ebből kétszer öngóllal, ezenkívül még Harry Kane talált be Joshua Kimmich passza után.

A berliniek mindkét találatát Leopold Querfeld szerezte büntetőből.

A magyar válogatott játékost a 83. percben cserélték le.

Az már kedden eldőlt, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese, az RB Leipzig, valamint a Dárdai Mártont foglalkoztató másodosztályú Hertha BSC is biztosította helyét a nyolc között.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.