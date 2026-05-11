Xavi and Xabi AlonsoGetty Images
C. Kovács Attila

Xavi és Xabi Alonso sem lesz a Chelsea vezetőedzője!

A mindig jól informált Fabrizio Romano értesülései szerint a nemzetközi sportsajtóban terjedő pletykákkal ellentétben sem Xavi, sem Xabi Alonso nem lesz a Chelsea új vezetőedzője. Ugyan egyik spanyol szakembernek sincs jelenleg munkája, azonban mindketten inkább kivárnak, ráadásul a Chelsea egyikőjükkel sem vette fel még fel a kapcsolatot komolyabban. Mutatjuk a részleteket!

Xabi Alonso nem lesz a Chelsea új vezetőedzője

Romano Youtube-csatornájára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a Chelsea és Xabi Alonso között – a sajtóhírekkel ellentétben –, nincsenek konkrét tárgyalások. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Romano leszögezte, hogy Xabi Alonso nyitott rá, hogy a Real Madrid után ismét munkát vállaljon Európában, azonban egyelőre nem tárgyal egyetlen klubbal sem, vár a megfelelő projektre, amire rábólinthat.

Xavi sem tárgyal a Chelseavel

Az olasz átigazolási guru információi szerint a Chelsea Xabi Alonso pályatársával, Xavival sem vette fel a kapcsolatot. 

„Xavi hihetetlenül nagyon szeretne visszatérni, és ismét edzőként dolgozni, amint lehet. A Barcelona egykori edzője szívesen dolgozna Angliában, de akár egy nemzeti csapat irányítását is elvállalná a világbajnokság után, de egyelőre egyetlen csapat sem tárgyal Xavival"

– húzta alá Romano.

A Chelsea csak úgy falja az edzőket

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Chelsea szűk négy hónap alatt két edzőváltáson is keresztül ment. A nyugat-londoniak az újév első napján menesztették Enzo Marescát, azonban a Strasbourgtól érkezett Liam Rosenior sem evett meg túl sok sót kékeknél, április 22-én az angol szakembert is menesztették. 

A Chelsea-t jelenleg az utánpótlás csapatból felhívott Calum McFarlane irányítja ideiglenesen az idény végéig.

Fabrizio Romano a videóban arról is beszámolt, hogy Michael Carrick maradhat a Manchester Unitednél, Slot pedig a Liverpoolnál:



