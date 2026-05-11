Romano Youtube-csatornájára feltöltött videójában arról beszél, hogy Carrick esélye, hogy a következő idényben is a Manchester United vezetőedzője legyen hétről-hétre egyre nagyobb, a játékosok szeretnek vele együtt dolgozni.

Romano azonban azt is hozzáteszi, hogy a végleges döntést azonban még nem hozta meg a Manchester United vezetősége, azonban nagy esély mutatkozik rá, hogy a következő idényben is Michael Carricknek fogják hívni az MU vezetőedzőjét.

Mint ismert, Carrick 2026 januárjában, Ruben Amorim kirúgását követően vette át ideiglenesen a manchesteriek vezetését, irányítása alatt 15 bajnokiból 10-et megnyertek a Vörös Ördögök, és három fordulóval a Premier League vége előtt kvalifikálták magukat a Bajnokok Ligája 2026/27-es szezonjára.

