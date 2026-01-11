Megdöbbentő: a Real Madrid kirúghatja Xabi Alonsót a Barcelona elleni kupadöntő után

A spanyol Directo Gol információi szerint ha a Real Madrid nagy különbségű vereséget szenved a Barcelona elleni Spanyol Szuperkupa-döntőben vasárnap este, akkor a Királyi Gárda vezetősége meneszteni fogja Xabi Alonso vezetőedzőt.

A spanyol tréner állása azután vált bizontalanná, hogy a madridi gárda az őszi szezonban egy olyan sorozatot produkált, ahol 8 mérkőzéséből mindössze csak kettőt tudott megnyerni. Akkor a Real Madrid három mérkőzéses ultimátumot adott a 44 éves vezetőedzőnek, amit sikerült megugornia Xabi Alonsónak, hiszen a királyiaknak a Deportivo Alavést, a CF Talaverát és a Sevillát is sikerült legyőzniük, ezt követően pedig a Real Betist is 5-1-re kiütötték.

Spanyol sajtóhírek szerint Xabi Alonso állása ennek ellénére az Atlético Madrid elleni Spanyol Szuperkupa elődöntőben is veszélyben forgott. Ha a blancók nem győzik le 2-1-re a városi riválist, akkor a spanyol tréner munkáját megköszönték volna. Nem véletlen, hogy a 44 éves edző hidegrázós motivációs beszédet mondott a Matracosok elleni elődöntő előtt az öltözőben.

A kirúgás még mindig Damoklész kardjaként lebeg Xabi Alonso feje felett, ám egy Barcelona elleni Szuperkupa-győzelem könnyen feledtetné a felemás őszt, és újra megerősíthetné Florentino Pérez hitét abban, hogy jó kezekben van a Királyi Gárda.