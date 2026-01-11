Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Kovács Attila

Megdöbbentő: a Real Madrid kirúghatja Xabi Alonsót a Barcelona elleni kupadöntő után

Könnyen lehet, hogy Xabi Alonso vasárnap este utoljára ül a Real Madrid kispadján.

A spanyol Directo Gol információi szerint ha a Real Madrid nagy különbségű vereséget szenved a Barcelona elleni Spanyol Szuperkupa-döntőben vasárnap este, akkor a Királyi Gárda vezetősége meneszteni fogja Xabi Alonso vezetőedzőt.

A spanyol tréner állása azután vált bizontalanná, hogy a madridi gárda az őszi szezonban egy olyan sorozatot produkált, ahol 8 mérkőzéséből mindössze csak kettőt tudott megnyerni. Akkor a Real Madrid három mérkőzéses ultimátumot adott a 44 éves vezetőedzőnek, amit sikerült megugornia Xabi Alonsónak, hiszen a királyiaknak a Deportivo Alavést, a CF Talaverát és a Sevillát is sikerült legyőzniük, ezt követően pedig a Real Betist is 5-1-re kiütötték.

Spanyol sajtóhírek szerint Xabi Alonso állása ennek ellénére az Atlético Madrid elleni Spanyol Szuperkupa elődöntőben is veszélyben forgott. Ha a blancók nem győzik le 2-1-re a városi riválist, akkor a spanyol tréner munkáját megköszönték volna. Nem véletlen, hogy a 44 éves edző hidegrázós motivációs beszédet mondott a Matracosok elleni elődöntő előtt az öltözőben. 

A kirúgás még mindig Damoklész kardjaként lebeg Xabi Alonso feje felett, ám egy Barcelona elleni Szuperkupa-győzelem könnyen feledtetné a felemás őszt, és újra megerősíthetné Florentino Pérez hitét abban, hogy jó kezekben van a Királyi Gárda.

A Barcelona-Real Madrid Spanyol Szuperkupa-döntőt IDE KATTINTVA élőben követheted a GOAL-on. 
Spanyol Kupa 1
Albacete crest
Albacete
ALB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Spanyol Kupa 1
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Barcelona crest
Barcelona
BAR
