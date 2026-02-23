A madridi közellenség is pályára lép a Bernabéuban

Komoly visszhangot kiváltó incidens árnyékolta be a Benfica és a Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzését: az argentin szélső, Gianluca Prestianni bocsánatot kért csapattársaitól az ügy miatt, miközben az UEFA rasszista sértegetés gyanújával vizsgálódik.

A madridiak 1–0-s győzelmével zárult lisszaboni találkozón a brazil támadó, Vinícius Júnior azt állította, hogy Prestianni rasszista megjegyzésekkel illette őt a gólöröm során. A vádakat a Real öltözőjéből is megerősítették: Kylian Mbappé szerint az argentin játékos többször is „majomnak” nevezte csapattársát.

Prestianni képviselője, Gastón Fernández ugyanakkor határozottan tagadta a vádakat, és azt állította, hogy az UEFA-vizsgálat során megjelent információk nem felelnek meg a valóságnak.

Bocsánatkérés az öltözőben

Az A Bola beszámolója szerint a Benfica fiatal futballistája – aki eltiltás miatt kihagyta az AVS elleni bajnokit – az öltözőben bocsánatot kért társaitól az eset okozta kellemetlenségekért, és hangsúlyozta, továbbra is teljes mértékben a csapat rendelkezésére áll.

A Record értesülései alapján a játékos ugyanakkor kitart amellett, hogy nem tett rasszista kijelentést. Az UEFA előtt állítólag úgy nyilatkozott: nem rasszista, hanem homofób sértést használt, amikor a pályán szóváltásba keveredett Viníciusszal.

A Real Madrid középpályása, Aurélien Tchouaméni a mérkőzés után úgy fogalmazott: a pályán azt az információt kapták, hogy Prestianni a mezével eltakarva a száját sértegette a brazil támadót.

Jön a visszavágó Madridban

A feszültség a közelgő visszavágón is érezhető lehet: a Benfica február 25-én a Santiago Bernabéuban lép pályára, ahol az első mérkőzésen elszenvedett 1–0-s hátrányt próbálja ledolgozni.

Prestianni már jelezte a csapat felé, hogy készen áll a madridi találkozóra, miközben az UEFA vizsgálata továbbra is folyamatban van az ügyben.

