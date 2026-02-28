Az Egyesült Államok megtámadta az egyik vb-résztvevőt

Az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások megfeneklése után az USA és Izrael szombat délelőtt megelőző támadást indított a közel-keleti ország ellen, hogy megakadályozzák az ország nukleáris fegyver fejlesztését. A támadásokat követően felmerült a kérdés, hogy Irán részt tud-e venni a világbajnokságon, amelyet idén nyáron az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendez.

Irán nem lesz ott a vb-n?

Az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Taj a támadás után azt nyilatkozta, hogy az ország valószínűleg nem vesz részt a nyári világbajnokságon:

„A mai események – azaz az Egyesült Államok támadása – után valószínűtlen, hogy ott leszünk a világbajnokságon, de a sportvezetőknek kell dönteniük erről.”

Az iráni labdarúgás vezetője azt is megerősítette, hogy a hazai bajnokság határozatlan ideig szünetel.

Irán 2025 márciusában kvalifikálta magát negyedik egymást követő világbajnokságára, és ha nem lép vissza a tornától, akkor júniusban három csoportmérkőzést játszik az USA-ban, kettőt Los Angelesben, egyet Seattle-ben.

Ha Iránnak vissza kellene lépnie a világbajnokságról, várhatóan az Egyesült Arab Emírségek (UAE) léphet a helyére.

FIFA közleményben reagált

Február 28-án, közvetlenül az iráni támadások után, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségek Testülete (IFAB) Wales-ben ülésezett, ahol a FIFA főtitkára, Mattias Grafstrom az iráni részvételről beszélt.

„Ma reggel ugyanúgy a hírekből értesültem a történtekről, ahogy önök is. Ma üléseztünk, és részletes nyilatkozatot még korai lenne kiadnunk, de figyelemmel kísérjük a világban történő eseményeket. Washingtonban megtartottuk a sorsolást, amelyen minden csapat részt vett, és a fókuszunk a biztonságos világbajnokságon van, minden csapat részvételével. Továbbra is folyamatosan kommunikálunk a három házigazda kormánnyal, és mindenki biztonságban lesz”

– hangsúlyozta az EPSN-nek Grafstrom.

Mexikóban kartellháború dúl

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az elmúlt egy hétben több futballmérkőzés is elmaradt Mexikóban, miután a hadsereg egyik akciójában életét vesztette a hírhedt kartellvezér, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes.

Az eset Talpában történt, nem messze a vb-házigazda Guadalajara városától. A kartellvezér halála után az ország több városában is destabilizálódott a helyzet.

A FIFA ennek ellenére nem hátrál ki Mexikó mögül

Ennek ellenére a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) továbbra is kitart Mexikó mellett. A FIFA bizalma annak ellenére sem rendült meg az országban, hogy legalább 74 ember halt meg Cervantes megölése után kitört erőszakhullámban.

A Gianni Infantino, a FIFA elnöke csütörtökön megerősítette, hogy a kartellháború ellenére is rendező ország marad Mexikó, mind a tizenhárom mérkőzést megrendezik a közép-amerikai országban, köztük a nyitómérkőzést is, ahol a Mexikó és Dél-Afrika csapnak majd össze június 11-én.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök korábban leszögezte, hogy nem kockázatos Mexikóba látogatni, de csütörtökön biztonsági okokból lemondták a jövő hétre Guadalajara külvárosába tervezett műugró-világkupaversenyt.

Kanadában lövöldözős tört ki egy középiskolában

A harmadik rendező Kanadát szintén egy szörnyű esemény rázta meg február közepén. A CBC információi szerint két héttel ezelőtt lövöldözés tört ki a Brit Kolumbia tartománybeli Tumbler Ridge városának középiskolájában, az eset során tízen életüket vesztették, 25 embert pedig kellett kórházba szállítani.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.