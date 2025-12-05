World Cup 2026 DrawGetty/Goal
Bózsik Tamás

Vb-sorsolás: megismétlődik a 2010-es nyitómeccs, elmaradt a halálcsoport

Ismét Mexikó és Dél-Afrika lép pályára a világbajnokság első mérkőzésén.

Péntek este tartották a 2026-os nyári világbajnokság csoportkörének sorsolását Washingtonban. 

Már korábban biztos volt, hogy a három rendező ország közül az A-csoportba kerülő Mexikó nyitja meg a tornát június 11-én. Ellenfeléül Dél-Afrikát húzták ki, ezzel megismétlődik a 2010-es világbajnokság nyitómeccse. Mint ismert, akkor 1-1-es döntetlenre végezte a felek. 

Bár a klasszikus értelemben vett halálcsoport ezúttal elmaradt, több figyelemre méltó kvartett is született. Az egyik ilyen az I-csoport, amelyben Franciaország, Szenegál, Norvégia szerepel majd, hozzájuk csatlakozik Bolívia, Irak vagy Suriname az interkontinentális pótselejtezőn keresztül. 

A B-jelű négyes hasonlóan erősre sikerült, itt Brazília, Marokkó, Skócia és a Haiti mérkőzik meg egymással. 

Ami a világbajnoki címvédő Argentínát illeti, Algériával, Ausztriával, valamint Jordániával mérkőzik meg a J-csoportban. 

Az is kiderült, hogy a magyar válogatottat a selejtezőben kiejtő Írország és a vele egy pótselejtezős ágon szereplő Dánia, Észak-Macedónia, illetve Csehország az A-csoportba kerülhet. Mexikó és Dél-Afrika mellett Dél-Korea is ebben a négyesben kapott helyet. 

Az európai pótselejtezőkön keresztül négy, míg az interkontinentális pótselejtező útján további két csapat jut még ki a világeseményre, így lesz teljes a mezőny. 

Először szerepel majd 48 válogatott a tornán. A csoportelsők és a csoportmásodikak mellett a legjobb nyolc harmadik helyezett is továbbjut az egyenes kieséses szakaszba. 

