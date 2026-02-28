Mostantól nincs pardon: a FIFA alapjaiban reformálta meg a labdarúgást!

Az IFAB a Walesben tartott 140. közgyűlésén hagyta jóvá az új szabályokat, amelyek egyik legfontosabb eleme a bedobások és kirúgások elvégzési idejének szigorítása. Mostantól, ha a játékvezető úgy látja, hogy a bedobás vagy kirúgás túl hosszúra nyúlik, vagy a játékosok szándékosan késleltetik a játékot, öt másodperces vizuális visszaszámlálást indíthat. Ha a labda eközben nem kerül játékba, az ellenfél folytathatja a játékot: bedobásnál ő jön, kirúgásnál pedig szögletet kap.

Az angoloknak nagy érvágás a bedobások korlátozása

A Premier League-ben ebben az idényben megszaporodtak a nagy bedobások, bizonyos esetekben akár 40-80 másodpercig is eltart, ameddig a csapat elvégzi a bedosást. Az IFAB valószínűleg ennek a visszaszorítására módosított az eddigi szabályokon.

További intézkedés, hogy lecserélt futballistának tíz másodpercen belül el kell hagynia a pályát, ha pedig ez nem sikerül, akkor a beállni készülő játékos csak a következő játékmegszakításnál léphet a gyepre, miközben lecserélt társának azonnal el kell hagynia a játékteret.

A sérülés miatt a pályán ápolt labdarúgó, vagy az, akinek a sérülése miatt megáll a játék, a folytatáskor le kell, hogy menjen a pályáról, ahogy eddig is, ugyanakkor egy percig nem is térhet vissza. Ezzel az úgynevezett „időhúzó sérüléseket” szeretnék csökkenteni.

A videóbíró is új jogosultságokat kap

Az IFAB-közgyűlés további döntése, hogy a videóbíró (VAR) az eddigieken felül további három esetben avatkozhat közbe: helytelenül megítélt második sárga lap miatt adott piros lap, nem a ténylegesen szabálytalankodó futballista büntetése, egyértelműen tévesen ítélt szöglet esetén.

Az IFAB foglalkozott a labdaejtésekkel és a büntetőrúgásoknál előforduló véletlen kettős érintésekkel, valamint megállapította, hogy további konzultációkra van szükség azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a játékosok a játékvezetői döntések elleni tiltakozásul levonulnak a pályáról.

A játékvezetők az IFAB döntése értelmében mellkasra, vagy fejre szerelt kamerákat is viselhetnek a továbbiakban. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.

A GOAL korábban több szabályváltoztatásról is beszámolt. Korábban a kezezésre és a lesre vonatkozó szabályok is megváltoztak.





