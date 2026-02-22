A korábbi FIFA-elnök alaposan kiosztotta a mostanit

Élesen kritizálta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság lebonyolítását a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség korábbi elnöke, Sepp Blatter. A 89 éves sportvezető szerint sem a három ország közötti meccselosztás, sem a 48 csapatosra bővített torna nem szolgálja a futball fejlődését.

A 2026-os vb-t Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. Az új lebonyolítás szerint rekordmennyiségű, 104 mérkőzést játszanak majd, amelyek közül 78-at az Egyesült Államokban rendeznek, és a nyolcaddöntők utáni összes találkozót is ott játszák majd.

Blatter szerint ez súlyos aránytalanság.

„Ez nincs összhangban a futball fejlesztésének szellemével” – nyilatkozta a Radio Canadának adott, szombaton közzétett interjúban. - Ha már három rendezőt választottak, azt gondolná az ember, hogy nagyjából egyenlően osztoznak a tortán.”

A svájci sportvezető a torna 48 csapatosra bővítését is bírálta.

„Ez nem jó. És három országban rendezni még rosszabb – különösen úgy, hogy kettő közülük csak morzsákat kap.”

Az Egyesült Államok lehet a nagy nyertes



Blatter úgy véli, a jelenlegi modell egyértelműen az Egyesült Államoknak kedvez.

„Ennek a világbajnokságnak a nagy haszonélvezője az Egyesült Államok lesz, nem a szurkolók” – fogalmazott.

A volt FIFA-elnök azt is kifogásolta, hogy szerinte nem szerencsés világbajnokságot rendezni olyan országban, amely nem biztosít vízumot minden résztvevő számára. Az Egyesült Államok az utóbbi időszakban több ország állampolgáraival szemben is utazási korlátozásokat vezetett be.

A FIFA megkeresésre nem kommentálta Blatter kijelentéseit.

Viharos múlt, friss felmentés



Blatter 1998 és 2015 között vezette a FIFA-t, mielőtt etikai vizsgálat nyomán nyolc évre eltiltották a futballtól. A szervezet és a svájci hatóságok szerint egy kétmillió svájci frankos kifizetés az újraválasztását szolgálta.

A korábbi elnök mindvégig tagadta a vádakat, és 2025 márciusában egy svájci fellebbviteli bíróság felmentette a pénzügyi visszaélés gyanúja alól.

