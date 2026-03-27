Kiakadtak a bosnyákok, az olaszok már előre örülnek a vb-pótselejtező előtt + VIDEÓ

A Wales - Bosznia-Hercegovina európai pótselejtező elődöntőjében Dan James az 51. percben vezetéshez juttatta a hazaiakat, ám a korábbi Manchester City-csatár, Edin Dzeko a 86. percben egyenlített, hosszabbításra mentve a meccset. Mivel a ráadásban nem esett gól, jöhetett a büntetőpárbaj. A walesiek részéről Brennan Johnson hibázott, Neco Williams lövését pedig Nikola Vasilj hárította, így Kerim Alajbegovic értékesített tizenegyesével Bosznia 4-2-re megnyerte a párbajt.

Ezzel eldőlt, hogy Bosznia-Hercegovina fogadja a keddi fináléban Olaszországot, miután a taljánok Sandro Tonali és Moise Kean góljaival 2-0-ra verték Észak-Írországot. A tét hatalmas: a 2026-os egyesült államokbeli, kanadai és mexikói közös rendezésű világbajnokságra való kijutás.

Bár a tét óriási, az olasz játékosok láthatóan megkönnyebbültek attól, hogy a világranglista 66. helyezettjével kell megküzdeniük a 36. helyen álló Wales helyett. A bergamói szállásukon a tizenegyespárbaj végét ünneplő olaszokról készült videó futótűzként terjedt a közösségi médiában.

A bosnyák szurkolók nem hagyták szó nélkül az esetet:

„Nézzétek ezt a tiszteletlenséget és arroganciát az olaszok részéről. Már azután ünnepeltek, hogy mi nyertünk tizenegyesekkel. Ezt Zenicában nem fogjuk elfelejteni!”

Forrás: Daily Mail

