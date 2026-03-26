Goal.com
Live
Megérkeztek Varga Barnabás vizsgálati eredményei: Eldőlt, játszhat-e a görög bajnoki döntőn

Olympiakosz FC vs AEK Athén
Olympiakosz FC
AEK Athén
Görögország 1
Hatalmas kő esett le az AEK Athén szurkolóinak és Marco Rossi szövetségi kapitánynak a szívéről. A görög sajtó egybehangzó értesülései szerint a magyar válogatott gólvágója, Varga Barnabás megúszta a komolyabb sérülést, így ott lehet a bajnoki cím sorsáról döntő április eleji szuperrangadón.

Csak ijedtség volt a bokasérülés

A 31 éves támadó legutóbb a Kifiszia elleni bajnokin csillogtatta meg góllövő formáját, ám az örömbe üröm vegyült: a szünetben le kellett cserélni bokafájdalmak miatt. A szurkolók és a szakmai stáb körében azonnal megindult a találgatás, hogy mennyit kell kihagynia a támadónak, különösen a válogatott mérkőzések és a görög bajnoki hajrá előtt.

A görög Sport24 információi szerint azonban a legfrissebb MRI-vizsgálatok megnyugtató eredményt hoztak. A diagnózis szerint csupán kisebb zúzódásról van szó, a bokaszalagok nem sérültek meg. Varga már csatlakozott is a magyar válogatott keretéhez, ahol az orvosi stáb az AEK szakembereivel folyamatosan konzultálva felügyeli a rehabilitációját.

Ott lehet az Olimpiakosz elleni csatában

Bár a válogatott keretben történtek változások sérülések miatt, Varga állapota nem ad okot az aggodalomra a jövőre nézve. A hírek szerint minden jel arra mutat, hogy a magyar csatár bevethető állapotban lesz az április 4-i, Olimpiakosz elleni sorsdöntő rangadón.

Az AEK Athén 60 ponttal áll az élen, de mindössze csak két ponttal lemaradva mögöttük, ott a rivális Olimpiakosz. Így ez a találkozó alapjaiban határozza majd meg a görög bajnoki cím sorsát. 

Varga Barnabás jelenléte kulcsfontosságú az athéni sárga-feketék számára, hiszen a magyar támadó rövid idő alatt a csapat egyik legfontosabb láncszemévé vált. Az AEK-nél most mindenki abban bízik, hogy Varga góljaival sikerül megvédeniük és bebiztosítaniuk vezető helyüket a táblázaton.

Görögország 1
Olympiakosz FC crest
Olympiakosz FC
OLY
AEK Athén crest
AEK Athén
AEK

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés