Varga Barnabás és az AEK búcsúzott a Görög Kupától

A múlt hét kedden szerződtetett Varga Barnabás pályára lépett az AEK Athén színeiben a labdarúgó Görög Kupa szerdai negyeddöntőjében, melyben a fővárosi együttes az OFI Krétától otthon 1-0-s vereséget szenvedett, ezzel búcsúzott.

A negyeddöntő jelentette a búcsút a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénnak a Görög Kupában, miután hazai pályán szenvedett 1-0-s vereséget az OFI Kréta ellen, s ezzel búcsúzott a sorozattól.

A 28-szoros magyar válogatott csatárt az Athénban rendezett találkozó 58. percében, 0-0-s állásnál küldte pályára Marko Nikolic vezetőedző a svéd Niclas Eliasson helyére. A találkozó egyetlen gólját az olasz Eddie Salcedo szerezte a 81. percben.

A mérkőzést a vendégek kilenc emberrel fejezték be, mivel két játékost is kiállítottak tőlük a rendes játékidő hosszabbításában. A bajnokságban harmadik helyen álló, tizenháromszoros bajnok görög együttes vasárnap hazai pályán a Panathinaikosszal mérkőzik meg.

A 31 éves magyar támadó három és fél évre szóló szerződést kötött az AEK-val, amely valamivel több mint 4,5 millió eurót fizetett érte a Ferencvárosnak.

Forrás: MTI

