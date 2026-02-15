Az AEK csak kapufáig jutott, Varga Barnabásék nem tudták megnyerni a rangadót

Varga Barnabás egymás után másodszor kapott helyet Marko Nikolics kezdőcsapatában – a magyar játékos most ugyan gólt nem szerzett, azonban csapata fontos pontokat szerzett a bajnoki rivális PAOK otthonában.

A találkozó első lehetősége a PAOK ellen adódott, a szalonikiek tizenegyeshez jutottak a 12. percben, azonban Georgios Giakoumakis nem tudta gólra váltani a büntetőt.

A második félidő 70. percében Varga Barnabás előtt adódott majdnem hatalmas lehetőség, azonban csatártársa, Luka Jovics kulcspillanatban rosszul tálalt a magyar játékos elé.

A 87. percben egy bal oldali beadásra Mady Camara érkezett jó ütemben, és fejelet az AEK Athén kapujára, azonban Thomas Strakosha a helyén volt, és hatalmasat védett.

Marko Nikolics vezetőedző a 92. percben úgy döntött, hogy lecseréli Varga Barnabást, a 31 éves magyar csatár helyére Zini állt be.

A 94. percben jöhetett volna a slusszpoén, a csereként beállt Robert Ljubicic jobb oldali beadását Jovics fejelete a kapu felé, Jiri Pavlenka már verve volt, azonban a kapu kisegítette a PAOK kapusát, ugyanis a játékszer a kapufa belső élérőé kifelé vágódott.

Szoros a bajnoki versenyfutás

Több helyzet már nem alakult ki a találkozón, így 0-0-s döntetlennel zárult a mérkőzés. A döntetlen inkább az AEK Athénnak volt jobb eredmény, hiszen megtartotta három pontos előnyét a PAOK-kal szemben. Az ahténiek 21 forduló után vezetik a bajnokságot (49 pont), a második Olimpiakosz (47 pont) és az egy meccsel kevesebbet játszó PAOK előtt (46 pont).

A mérkőzés tudósítását IDE KATTINTVA találod meg.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.