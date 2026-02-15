A bajnoki cím a tét! Kövesd élőben Varga Barnabásék görög rangadóját!

Varga Barnabás remek formának örvend, az Aszterasz Tripolisz ellen gólpasszt adott Luka Jovicsnak, majd betalált az Olimpiakosz elleni derbin, de a Panszerraikosz elleni bajnokin is kétszer betalált. Vajon a magyar csatár a PAOK ellen folytatni tudja a gólgyártást?

A PAOK-AEK Athén mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.