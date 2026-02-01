Goal.com
Live
Varga Barnabásinaek.com
Szabó Kristóf

Megvan az első gól: Varga Barnabás csereként beállva talált be, de nem tudott nyerni az AEK az Olimpiakosz ellen + VIDEÓ

Megszerezte első gólját Varga Barnabás az AEK Athén csapatában, ám egy 107. percben értékesített büntetővel egyenlített az ősi rivális Olimpiakosz a görög élvonal 19. fordulójában.

A friss szerzemény Varga egy gólpasszt már kiosztott a bajnokságban az Aszterasz ellen, most pedig első gólját is megszerezte a magyar válogatott csatára. Varga az ötvenhetedik percben lépett pályára csereként, két percre rá pedig egy szöglet utáni fejesgóllal vette be a vendég pireusziak kapuját.

Varga Barnabás gólját ide kattintva nézheted vissza.

Nem örülhet azonban felhőtlenül Varga, miután a mérkőzés legvégén, a hosszabbítás 16. percében tizenegyeshez jutott a vendég Olimpiakosz, amit Mehdi Táremi gólra is váltott, megmentve egy pontot a pireuszi együttesnek.

A megszerzett egy ponttal átvette a vezetést a görög Szuperligában az AEK Athén, egy ponttal a PAOK és kettővel az Olimpiakosz előtt, ám mindkét rivális egy meccsel kevesebbet játszott Varga Barnabáséknál.

Görög Szuperliga, 19. forduló 

AEK Athén 1-1 Olimpiakosz 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0