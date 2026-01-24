Varga BarnabásAEK Athén
Varga Barnabás döntött, nyert az AEK Athén! + fotók, videók

Az AEK Athén egygólos győzelmet aratott az Aszterasz Tripolisz otthonában a görög bajnokság 18. fordulójában, a mérkőzés egyetlen gólját pedig a Ferencvárostól igazolt Varga Barnabás készítette elő.

Meg van az első kanadai pontja Varga Barnabásnak új csapatában, az AEK Athénban, miután a táblázaton utolsó előtti tripolisziak ellen a magyar válogatott csatára gólpasszt adott Luka Jovicsnak, amivel meg is nyerték a találkozót 1-0-ra. 

Varga Barnabás második meccsén kezdett a fővárosi csapatban, összesen pedig a negyedik mérkőzésén jött össze az első gólban való közreműködése.

Sikerével az athéni csapat átvette ideiglenesen a vezetést a táblázaton, egy meccsel többet játszva a két ponttal lemaradó Olimpiakosz előtt. Jövő héten nagy rangadó vár Varga Barnabásékra, hiszen a legfőbb rivális pireusziakkal találkoznak hazai pályán a bajnokság folytatásában.

A mérkőzés után az AEK Athén játékosai tapsolva köszönték meg a vendég szurkolótábor buzdítását:


Ilyen volt a hangulat a találkozón:

