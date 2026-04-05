A mérkőzést a vendég AEK kezdte jobban. Roberto Pereyra elvette a labdát Panagiotis Retsostól, ezzel pedig el is indult az athéniak kontrája, Pereyra Luka Jovicsot indotta volna, azonban az Olimpakosz középső középpályása, Dani García közbelépett. A labda azonban Aboubakary Koitához került, aki egy szép befejezéssel a hálóba juttatta a labdát (0-1).

Az 58. percben Daniel Podence próbálkozott 27 méterről, azonban lövése méterekkel elkerülte az AEK Athén kapuját.

Varga Barnabás bokája majdnem végig bírta a mérkőzést, Marko Nikolics vezetőedző a 80. percben cserélte le a magyar válogatott csatárt.

A 96. percben a Varga helyére beállt Zini próbálkozott 28 méterről, azonban lövése méterekkel elkerülte az Olimpiakosz kapuját.

A 98. percben Yusuf Yazici a tizenhatos széléről szerzett egy hatalmas bomba gólt, azonban mivel előtte az Olimpiakosz támadója lesen volt, így a gólt később lest miatt érvénytelenítették.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így az AEK Athén 1-0-ra nyert, és fontos lépést tett a bajnoki cím felé.

Mit jelent az AEK Athén győzelme?

Győzelmének köszönhetően az AEK Athén 5 pontra elhúzott a két üldözőtől, az Olimpiakosztól és a PAOKtól. És mivel már csak öt forduló van hátra a görög bajnokság rájátszásából, így Varga Barnabásék ezzel a sikerrel kétségtelenül hatalmas lépést tettek a bajnoki cím felé.

Varga Barnabás pont az Olimpiakosz ellen szerezte első athéni gólját

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Varga Barnabás első gólját pont az Oimpiakosz elleni derbin szerezte meg február elsején, akkor az a gól egy pontot ért a pireuszi gárda ellen.

Varga Barnabás sérülésből épült fel

Korábban arról is írtunk, hogy Varga Barnabást bokasérülés miatt le kellett cserélni a Kifisia elleni mérkőzésén, és bár a 31 éves csatár csatlakozott a magyar válogatotthoz, végül azonban sérülése miatt el kellett hagynia a válogatott edzőtáborát, és még a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés előtt visszautazott Athénba. De szerencsére az Olimpiakosz elleni görög „bajnoki döntőre" már felképült.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.