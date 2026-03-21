Kinsky - Vicario - TudorGetty/GOAL
Szabó Kristóf

Rossz hírt kapott a Spurs, ismét a BL-ben megalázott kapusnak kell védenie?

Antonin Kinsky hamarosan visszatérhet a Tottenham Hotspur kapujába, mivel az első számú hálóőr, Guglielmo Vicario sérvműtéten esik át a vasárnapi, Nottingham Forest elleni Premier League-mérkőzést követően.

Mint ismert, az Atlético Madrid - Tottenham Hotspur Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén váratlant húzott a londoniak mestere, Igor Tudor, és az elsőszámú kapus Vicario helyett Kinsky kezdett a spanyol fővárosban. A változtatás azonban visszafelé sült el, Kinsky ugyanis két gólt is odaajándékozott a madridiaknak, és már a 17. percben lecserélte Tudor a cseh kapust.

A sors furcsa fintora, hogy most ismét Kinsky lehet a megoldás. Vicario már több mérkőzés óta küzd a sérvproblémájával, de a Nottingham Forest elleni sorsdöntő hazai bajnokin várhatóan még ő kezd. Ezt követően azonban elkerülhetetlen a beavatkozás. Igor Tudor másik opciója a 27 éves, harmadik számú kapus, Brandon Austin lehet, aki a klub utánpótlás-rendszeréből került ki, és eddig háromszor lépett pályára a felnőtt csapatban.

A Tottenham hivatalos közleménye szerint az olasz válogatott Vicario a jövő héten egy „kisebb beavatkozáson” esik át, és a stáb reméli, hogy áprilisra újra fitt lesz. A klub hangsúlyozta: a műtétet szándékosan a válogatott szünetre időzítették, hogy a hiányzás a lehető legkisebb hatással legyen a csapat szereplésére.

Guglielmo azonnal megkezdi a rehabilitációt az orvosi stábunkkal, és reméljük, hogy a következő hónapon belül visszatérhet a pályára” – áll a Spurs közleményében. Kinsky és Austin egyaránt a Tottenham padján ült az elmúlt két mérkőzésen: a Liverpool elleni 1-1-es bajnokin, valamint az Atlético elleni BL-visszavágón, amelyet a londoniak 3-2-re megnyertek.


