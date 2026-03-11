Már csak a szurkolók miatt is szívesen látnák a Tottenham Hotspurnél Robbie Keane-t

Kedden a Tottenham Hotspur 5-2-es vereséget szenvedett az Atletico Madrid otthonában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének odavágóján. A találkozót megelőzően arról beszélgettek a Sky Sports stúdiójában, hogy vajon négy mérkőzés után meg lehet-e ítélni azt, hogy nem Igor tudor a megfelelő ember a csapat kispadjára.
Erre Paul Merson, az egyik szakértő kiemelte: leginkább azzal van gond, ahogyan elvesztették az eddigi mérkőzéseiket a horvát tréner irányításával a Sarkantyúsok.
Majd felvetette Robbie Keane nevét.
"Én Robbie Keane-t neveztem volna ki. Én Robbie Keane-t neveztem volna ki [Igor Tudor helyett - a szerk.]. Ő egy Tottenham-legenda, ismeri a klubot. Ha ő lett volna az új tréner, akkor egyesítette volna a szurkolókat, mert mindenki szereti Robbie-t." - méltatta a klub egykori legendás csatárát a szakértő.
Mint ismert, Tudor február 14-én vette át az észak-londoniak irányítását, ám egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A klubot mindössze egyetlen pont választja el a kiesőzónától, ennek kapcsán a szakvezető meg is nevezte, hogy a Premier League vagy a Bajnokok Ligája élvez prioritást.
Arról, hogy az ősszel még a Juventus kispadján ülő tréner alatt mennyire inog a kispad, IDE KATTINTVA olvashatsz.
