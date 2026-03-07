Itt a vége? Három vesztes meccs után újra edzőt válthat a Spurs

Hihetetlen mélységekbe került az Európa-liga címvédőjeként a Tottenham Hotspur, a csapat 11 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben, ebben a naptári évben pedig még nem sikerült győznie a csapatnak.

Thomas Frank február elején távozott Észak-Londonból, akkor a csapat a 16. helyen állt öt pontra a kiesést jelentő helyektől, ám azóta még mélyebbre zuhant az El-címvédő.

A dán szakembert a Juventustól idény közben menesztett Igor Tudor váltotta a kispadon, ám eddigi munkájában nem volt köszönet egyelőre: az észak-londoni derbin elszenvedett 4-1-s hazai vereséggel mutatkozott be a horvát edző az Arsenal ellen, majd a Fulham (1-2) és a Crystal Palace (1-3) is legyőzte a Sarkantyúsokat.

Eközben pedig a kiesés elleni harcban résztvevők gyűjtögették a pontokat, és már csak egyetlen pont választja el a Spurst a 18. helyen álló West Ham Unitedtől. A londoniak legközelebb a Liverpool otthonában lépnek pályára a bajnokságban, előtte pedig Madridban vendégeskednek a BL-nyolcaddöntő első meccsén az Atlético ellen.

Az eredmények mellé kiábrándító teljesítmény is párosult Tudor kinevezésével, így felmerült, hogy egy harmadik edző mentse meg a totális katasztrófától az észak-londoni együttest.

A The Telegraph szerint a klub vezetősége mérlegeli a horvát szakember menesztését, és Roberto de Zerbi felé fordulna a Tottenham Hotspur. A lap szerint eredetileg nyáron tervezte volna a klub kinevezni a Marseille korábbi vezetőedzőjét , ám könnyen lehet, nem várná meg az együttes, hogy szégyenszemre kiessen a csapat Tudorral, és az olasz szakembernek kellene valahogyan benntartani a minden szempontból mélyen lévő csapatot.

A Spurs 29 ponttal a 16. helyen áll a Premier League-ben, egy pont előnnyel a már kieső helyen álló West Ham előtt, és az Anfieldre utazik vasárnap délután a csapat. A Bajnokok Ligájában is kemény megmérettetés vár Igor Tudorékra, hiszen a Diego Simeone vezette Atlético Madrid ellen kellene kiharcolni a negyeddöntőbe jutást, ahol a Newcastle - Barcelona párharc győztese vár a továbbjutóra.

