Kiakadt a Spurs, levelet írt a csapat a játékvezetők főnökének!

Egész szezonban vita tágyát képezi az ötösön belüli lökések megítélése az angol bajnokságban, legtöbbször az Arsenal szögleteinél merül fel szabálytalanság akár kapusokkal, akár védőkkel szemben, amit rendre az Ágyúsok elkövetnek ilyen szituációkban.

A Tottenham Hotspur egyre mélyebb gödörbe került eközben, a csapat ebben a naptári évben nem tudott még meccset nyerni a Premier league-ben, legutóbb a Fulham otthonában szenvedtek vereséget az észak-londoniak. A mérkőzésen a hazaiak csatára, Raúl Jiménez követett el Radu Dragusinnal szemben szabálytalanságot a Fulham gólja előtt, egyértelmű lökést reklamált Igor Tudor vezetőedző.

Nem ez volt az első ilyen szituáció a Spurs találkozóin, amikor ilyen ötösön belüli lökés történt kulcspillanatban: a Liverpool elleni hazai vereség alkalmával Ekitiké szerzett gólt, miután Romerót lökte kissé meg hátulról, ám a játékvezető helyben hagyta a gólt. Az Arsenal elleni, 4-1-s vereségel záródó Észak-Londoni derbin viszont egy nagyon hasonló szituációban vett el egy gólt Kolo Muanitól a bíró, amikor Gabriel ellen követett el valóban elég véleményes szabálytalanságot.

Úgy tűnik, ezen szituációk eltérő megítélése verte ki a biztosítékot a Sarkantyúsoknál, akik a PGMOL-t (játékvezetői szervezet) vezető Howard Webbnek, a bírók főnökének írtak levelet az esetekkel kapcsolatban - írja a BBC.

A Tottenham Hotspur a 16. helyen áll a Premier League-ben, és mindössze négy pont választja el a már kieső helyen lévő West Ham Unitedtől. Csütörtök este a Crystal Palace ellen szerezheti meg első 2026-s győzelmét hazai pályán a Spurs.





