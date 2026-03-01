A manapság az Egyesült Államok válogatottja élén dolgozó argentin szakember 2019-ben távozott Észak-Londonból egy sikeres öt éves időszak után, és egyre többször merül fel Mauricio Pochettino esetleges visszatérése a Sarkantyúsokhoz.

A Spurs nem tudott hosszú távú megoldást találni a közönségkedvenc edző távozása után: José Mourinho a 2021-s Ligakupa döntő előtt távozott Londonból, Nuno Espirito Santo egy fél szezont sem húzott ki a csapat élén, Antonio Conte pedig egy sajtótájékoztatón “rúgatta ki” magát a Tottenham Hotspur-től. 2008 után Ange Postecogluvégre kupát nyert a Spursnek a 2025-s EL megnyerésével, a bajnokságban viszont mindössze a tizenhetedik helyen végzett vele a csapat, így ő sem maradt a klub kötelékében. Idén már-már komoly veszély lett a másodosztályba való kiesés, Thomas Frankot február elején menesztette a Spurs, jelenleg pedigIgor Tudor irányítja a csapatot, ám vélhetően vele sem terveznek hosszú távra az észak-londoniak.

Mauricio Pochettino ugyan jelenleg az amerikai válogatottra és a közelgő vb-re koncentrál, az RNE rádióállomásnak adott interjújában nyitva hagyta a jövőjével kapcsolatos kérdést: “A világbajnokság van fókuszban az Egyesült Államokkal. A szerződésem a torna végéig szól, utána meglátjuk, mi történik. Nyitott vagyok mindenre” - mondta az argentin edző.

”Mindig összekötnek a Tottenhammel, csakúgy, mint az Espanyollal vagy bármely más csapattal. A végén, mikor egyik volt csapatomnál sem jó a helyzet, az emberek hajalmosak visszaesni az érzelmeikbe és azt mondják, Mauricióval jó futball játszottunk” - mondta Pochettino.

A Tottenham Hotspur jelenleg a 16. helyen áll a Premier League-ben, legutóbb 4-1-s vereséget szenvedett az Arsenal ellen az Észak-Londoni derbin. A kieső helyen álló West Ham négy pontra van a Spurstől, és vasárnap délután a Fulham ellen folytatódhat a menekülés Igor Tudor csapat számára. Egyik hazai kupában sem áll már a klub, a Bajnokok Ligájában viszont még van miért küzdeni, és az Atlético Madrid ellen kell megküzdeni a negyeddöntőbe való kerülésért.





