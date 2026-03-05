A Manchester United komolyan fontolgatja a Tottenham védőjének megszerzését

Több európai élklub is komolyan érdeklődik a Tottenham holland védője, Micky van de Ven iránt. Az átigazolásért a nyári időszakban ádáz csata várható, amelybe a hírek szerint az FC Barcelona, a Real Madrid és a Liverpool is beszállhat.



Ám a Sportskeeda Football bejegyzése alapján jelenleg a Manchester United vezet a játékosért folytatott versenyfutásban.



Aki szeretne befutó lenni, annak komoly összeget kell letennie a londoni klub asztalára, mert a Tottenham a játékos értékét rendkívül magasan, körülbelül 125 millió fontban határozta meg. Van de Ven szerződése a Spursnél 2029-ig érvényes, így a klub erős alkupozícióban van egy esetleges eladás esetén.



Az erős fizikummal, rendkívüli sebességgel és jó labdakihozatallal rendelkező védő a holland válogatottban is rendszeresen szerepel. Magas termete miatt fejjátéka is kivételes. Karrierje a holland FC Volendamban indult, majd a VfL Wolfsburgon keresztül került Angliába.



A Manchester United a nyári átigazolási időszakban jelentős erősítésre készül: a klub nemcsak a védelmet, hanem a támadósort is szeretné megerősíteni, és már felmerült Karim Adeyemi neve is.