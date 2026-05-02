Elképesztő elismerés: Tóth Balázst választották meg a szezon legjobbjának!

Véget ért a Championship 2025/26-os szezonja, és ugyan Tóth Balázs csapata, a Blackburn Rovers 1-0-ás vereséget szenvedett a tíz éve Premier League bajnoki címet szerző, most a harmadosztályba kieső Leicester City-től, a magyar válogatott kapusának így is kijutott az elismerésből: őt választották meg a meccse emberének, a játékostársak pedig a szezon legjobbjának.

Tóthot ugyan kisebb sérülés is hátráltatta a szezonban, összességében 34 meccsen játszott a másodosztályban, és többször is ő kellett ahhoz, hogy végül ne kelljen izgulnia a Roversnek a kiesés miatt.

Tóth Balázs 2024 nyarán igazolt a Blackburn-höz a Fehérvár FC csapatától 1.2 milió euróért, és arra is van esély, hogy nyáron szintet lépjen: a Nemzeti Sport információi szerint az Everton és Tóth Alex csapata, a Bournemouth is figyeli a magyar hálóőr teljesítményét.

Az utolsó fordulóban eldőlt, hogy a már biztos feljutó Coventry City mellett az Ipswich Town kezdheti meg biztosan a következő szezont az élvonalban, míg a Millwall, a Southampton, a Middlesborough és a Hull City a play-offból harcolhatja ki az elsőosztályú szereplést.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.