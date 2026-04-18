Az Ewood Parkban lejátszott találkozón a Coventry kezdett aktívabban, de az első komoly lehetőség a hazaiak előtt adódott. A Blackburn szervezett játéka sokáig megnehezítette a vendégek dolgát, és a második félidő elején meg is szerezték a vezetést: egy kavarodást követően Ryoya Morishita talált a kapuba.

A Coventry azonban nem roppant meg. A hajrában, egy pontrúgás után Bobby Thomas fejelt a hálóba, megszerezve azt az egy pontot, amely végül feljutást ért. A döntetlen így többet jelentett egyszerű eredménynél: lezárt egy negyedszázados várakozást.

A Sky Sports cikkéből kiderül, hogy a Coventry legutóbb 2001-ben szerepelt az élvonalban, azóta több mélypontot is megélt – kiesések, strukturális problémák és újraépítési időszakok tarkították a klub történetét. A mostani siker ezért nemcsak sportszakmai, hanem érzelmi értelemben is mérföldkő.

Lampard: rekordtartó játékosból feljutást érő edző

A siker egyik kulcsfigurája Frank Lampard, aki játékosként már beírta magát az angol futball történetébe, most pedig edzőként ért el pályafutása egyik csúcspontjára.

Lampard a Premier League történetének legeredményesebb középpályásaként vonult vissza: 21 idényt felölelő karrierje során 609 mérkőzésen lépett pályára, és középpályás létére 177 gólt szerzett, miközben 102 gólpasszt is kiosztott. A Chelsea FC legendájaként három bajnoki címet nyert, és stabil, gólerős játékával hosszú éveken át meghatározó alakja volt az angol élvonalnak.

Edzői pályafutása ugyanakkor korántsem indult ennyire egyenletesen. A Derby Countynál rögtön egy rájátszásdöntőig jutott, majd a Chelsea élén – átigazolási tilalom idején – a negyedik helyre vezette a csapatot és FA-kupa-döntőt játszott, de később az Evertonnál és rövid ideig ismét Londonban már jóval kevesebb sikerrel dolgozott.

Építkezésből dominancia

A fordulópontot a Coventry jelentette. Lampard 2024 novemberében vette át a csapatot a tabella hátsó harmadában, és viszonylag rövid idő alatt stabil középcsapatot, majd élcsapatot formált belőle. Már az első teljes szezonban közel kerültek a feljutáshoz, a 2025/26-os idényben pedig egyértelműen dominálták a bajnokságot.

A számok is ezt támasztják alá: a Coventry élén több mint ötven százalékos győzelmi mutatót produkált, ami messze a legerősebb periódusa edzőként. Összességében pályafutása során 270 feletti mérkőzésen irányított csapatokat, és közel minden második meccsét megnyerte – de ilyen hatékonysággal és stabilitással korábban egyik állomáshelyén sem dolgozott.

A feljutást három fordulóval a szezon vége előtt biztosították.

Új fejezet kezdődik

A Coventry feljutása nemcsak egy klub sikere, hanem egy edzői pálya újraértelmezése is. Lampard korábban sok kritikát kapott következetlensége miatt, most viszont egy világos struktúrára épülő, szervezett és eredményes csapatot hozott létre.

A következő szezon már a Premier League-ről szól, ahol kiderül, hogy ez a történet vajon csak egyszeri csúcspont, vagy egy tartós felemelkedés kezdete.

