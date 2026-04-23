Tóth Balázs hős lett, csapata bennmaradt a másodosztályban + videó

A válogatott Tóth Balázs csapata, a Blackburn Rovers biztosította bennmaradását az angol labdarúgó másodosztályban, mivel 3-1-re nyert a Sheffield United otthonában a 44. forduló szerdai játéknapján. Tóth Balázs kivette a részét a győzelemből, négy védést is bemutatott a találkozón.

Két körrel az idény vége előtt a tabella 19. helyén álló Blackburnnek 52 pontja van, a 22. helyezett Oxford Unitednek pedig 44.

Az Oxfordnak még van esélye a bennmaradásra, a sereghajtó Sheffield Wednesday és a tíz évvel ezelőtt még bajnoki címet ünneplő Leicester City kiesése viszont már biztos.

Tóth Balázs kulcsemberré nőtte ki magát a Blackburnnél

Szerdán is a 28 éves magyar kapus őrizte a Blackburn hálóját, mint január 11. óta minden alkalommal, és négy védést is bemutatott a Sheffield United elleni bajnokin. 

Tóth Balázs kétségtelenül az idény egyik legjobb játékosa volt a Blackburnnél, számtalan nagy és fontos védést bemutatott az idény során, nagy szerepet játszott benne, hogy a patinás klub megőrizhette másodosztályú tagságát.

