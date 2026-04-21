Leicester City v Hull City - Sky Bet Championship
Elképesztő! 2016 bajnoka, a Leicester City kiesett a harmadosztályba!

Leicester City vs Hull City
A Leicester City hazai pályán 2-2-s döntetlent játszott a Hull Cityvel, ezzel pedig biztossá vált, hogy kiesett a Championshipből, így 2016 angol bajnoka a következő szezont az angol harmadosztályban kezdi majd. Mutatjuk a részleteket!

A Leicester City Hull City ellen botlása azt jelenti, hogy a Rókáknak két fordulóval a vége előtt 7 pontos a lemaradása az utolsó bennmaradó helyen álló Blackburn Rovers-szel szemben, vagyis matematikai esélyük is elszállt a bennmaradásra.

A pontlevonás nagyban elősegítette a Leicester City kiesését

Mint ismert, februárban a Leicester City 6 pontos levonást kapott, amiért megsértette a Championship Profit és Fenntarthatósági Szabályait (PSR). Ez a pontlevonás kulcsszerepet játszott az amúgyis gyengélkedő klub kiesésében.

Sajtóhírek szerint a Leicester City akár további pontlevonásokat is kaphat, azonban ez már nem oszt nem szoroz a bennmaradásuk szempontjából.

2016 angol bajnokságot nyert a Leicester City

Leicester 2016-ban Premier League-et nyert, az előző idényt még az angol első osztályban töltötte, így a csapatnak sikerült összehoznia azt a bravúrt, hogy két idény alatt két ligát zuhant. 

