Rossz hír érkezett Angliából: elhúzódik a magyar válogatott játékos sérülése

November elején a Bristol City elleni bajnoki hajrájában a 28 éves kapust le kellett lecserélni, néhány nappal később pedig porcleválás miatt átesett a műtéten. A beavatkozást követően a négyszeres válogatott labdarúgó elmondta, előreláthatólag négy-hat hetet kell kihagynia, mivel azonban az operáció után két nappal már nem használt mankót, reménykedett benne, hogy decemberben, a Portsmouth elleni bajnokin már újra kerettag lehet, a karácsony előtti utolsó fordulóban, a Millwall ellen pedig már pályára is léphet.

"A hatodik hét is letelt, de csak a napokban kezdhetem majd el a közös edzéseket a csapattal, így aztán nemhogy a Millwall, de pénteken a Middlesborough elleni Boxing Day-meccset is kihagyom" - nyilatkozott az MTI-nek a kapus, aki hozzátette, az angliai, karácsonyi mérkőzésekhez hasonló nincs máshol a világon.

"Angliában a futball is az ünnep része. Blackburnben átlagosan húszezer néző előtt játsszuk a meccseinket, de karácsony második napján megtelik a majd' harminckétezres stadionunk"- mondta, majd megindokolta, miért marad le idén is a felejthetetlen napról.

"A műtéti heg nem rugalmas, két-három héttel az operáció után masszíroztatni kellett volna, de ez csak a napokban kezdődött el. Nem tudtam, mitől fáj folyamatosan a térdem, el is voltam keseredve, hogy nem sikerült a műtét, de remélhetőleg az orvosok megtalálták az okát" - tette hozzá Tóth Balázs, aki tavaly bokaszalag-szakadás miatt nem játszhatott az év végén.

A sérüléstől és a meccsdömpingtől függetlenül az ünnepi asztalról nem hiányozhat kedvenc étele sem: "Rántotthús csirkemellből, krumplipürével. Tudom, nem szokványos karácsonyi étel, de ez a kedvencem" - fogalmazott a kapus, aki egyébként Manchesterben lakik, egy órányi autóútra a Blackburn Rovers edzőközpontjától, illetve negyvenöt percre a stadiontól.

"Ilyenkor lehet, hogy több, mert sok karácsonyi vásár van Manchesterben, rengeteg a turista, autóval pedig katasztrofális közlekedni. Olyan, mintha itt lenne a főváros" - jelezte.

Az ominózus Bristol City elleni mérkőzésig Tóth Balázs mind a tizenhárom fordulóban tagja volt a Blackburn kezdőcsapatának, ami azért is óriási teljesítmény, mert hat évvel korábban még a Puskás Akadémia második számú csapatában védett az NB III-ban, majd 111 magyar élvonalbeli bajnoki után júniusban bemutatkozott a magyar válogatottban is, sőt az ősszel három világbajnoki selejtezőn végig a pályán volt.

Tóth Balázs elmondta, reméli, az új év elején már ismét futballozhat.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.