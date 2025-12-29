Toni Kroos kitálalt: Xabi Alonso madridi esélyeiről, a vb-bővítés hibáiról és a Real-családról beszélt

Toni Kroos bár már szögre akasztotta a stoplist, továbbra is aktívan figyeli a futballvilág történéseit. A Romáriónak adott interjúban a német középpályás őszintén vallott a Real Madridnál töltött tíz évéről, a csapat jelenlegi nehézségeiről és a 2026-os világbajnoksággal kapcsolatos aggályairól.

„A Madridnál nincs holnap, csak eredmények”

Kroos szerint nem meglepő, hogy a Real Madrid kispadján bárkire hamar nyomás nehezedik. A német külön kitért Xabi Alonsóra, akit sokan a csapat jövőbeli edzőjeként emlegetnek.

„Madridban edzősködni a legnehezebb feladat. Itt ha nyersz, az a természetes, de ha döntetlent játszol vagy veszítesz, azonnal jönnek a kritikák. Xabinak megvan a minősége, hogy a Real edzője legyen, és ő pontosan tudja, mi vár rá, hiszen játszott itt. Időt kell neki adni, de tudjuk, hogy Madridban a türelem luxuscikk” – fogalmazott Kroos.

A Real Madrid fiatal tehetségének, Endricknek is adott egy tanácsot: „A legfontosabb, hogy játsszon. Ha Madridban nem kap elég percet, el kell mennie kölcsönbe. Én is ezt tettem 18 évesen, amikor a Bayernből Leverkusenbe mentem. Ez a fejlődés kulcsa.”

Kritika a FIFA-nak: „A minőség rovására megy a bővítés”

A 2026-os világbajnokság kapcsán Kroos nem rejtette véka alá a véleményét a létszámemelésről. Bár a favoritok közé Spanyolországot, Portugáliát, Franciaországot és Marokkót sorolja, magát a tornát aggódva várja.

„Ellenzem, hogy több csapat szerepeljen. Meg kellene védeni a játékosokat és a torna színvonalát. Sok lesz az olyan meccs, ami 5-0-s vagy 6-0-s kiütéssel zárul, ezeket pedig a szurkolók sem élvezik.”

„A játékosok már így is hulla fáradtan érkeznek a vb-re, és erre még több meccset raknak rájuk. A színvonal csökkeni fog.” – mondta a német világbajnok.

Brazília, Ancelotti és a 7-1 emléke

Kroos beszélt a brazil válogatott élére kinevezett Carlo Ancelottiról is. Elárulta, hogy már nyáron beszélt az olasz mesterrel, aki nagyon lelkes volt az új kihívás miatt. Kroos szerint a brazilok erősebbek lesznek, főleg a rutinosabbá váló Vinícius Juniorral.

A 2014-es, történelmi 7-1-es német győzelem kapcsán Kroos sportszerűségét mutatta: „Fantasztikus heteket töltöttünk Brazíliában. A 7-1 után a brazil emberek reakciója elképesztő volt. Sajnálkoztak, de azt mondták nekünk: 'Most már verjétek meg az argentinokat a döntőben!'. Ez a meccs az életem top 5 élménye között van, de sajnáltam a brazil csapattársaimat.”

Villámkérdések: Kroos „Best of” listája

Az interjú végén Kroos rövid válaszokkal tette egyértelművé, kiket és miket tart karrierje csúcsának:

Legjobb edző: Carlo Ancelotti (mert mindenkinél jobban kezeli az öltözőt).

Carlo Ancelotti (mert mindenkinél jobban kezeli az öltözőt). Legjobb stadion: Santiago Bernabéu.

Santiago Bernabéu. Legjobb meccs: A Juventus elleni BL-döntő.

A Juventus elleni BL-döntő. Legjobb csapattárs: Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo. A legnagyobb klub: Real Madrid.

„Minden, amit átéltem, egy álom volt” – zárta gondolatait a német legenda, aki jelenleg gyerekekkel foglalkozik a saját akadémiáján, és élvezi a „civil” életet.

