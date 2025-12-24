Luka ModricGetty
Szabó Kristóf

Xabi Alonsoval szembement a vezetés, és hiába harcolt Modric maradásáért

Xabi Alonso az utóbbi meccseken az állásáért küzdött a Real Madrid élén, és mint kiderült, már akkor szembe ment a vezetőség az elképzelésével, mielőtt megérkezett volna a blancókhoz. Spanyolországból származó információk szerint ugyanis az edző megtartotta volna a horvát aranylabdás Luka Modricot, sőt, a játékos is maradt volna még egy szezont, ám a klub vezetése nemet mondott mindkettejüknek.

A football-espana.net az El Mundo-ra hivatkozva arról számolt be, a Real Madrid horvát ikonja szívesen maradt volna a királyiak kötelékében (aki még fizetéscsökkentésbe is bele ment volna), ám mivel az előző szezonban Carlo Ancelotti irányítása alatt is csak rotációs emberként számoltak vele, a klub végül nem hosszabbított a kiváló középpályással. 

A madridiak döntése, miszerint hagyják kifutni a horvát szerződését, azon alapult, hogy azokra a játékosokra akartak építeni, akik alapból már a csapat tagjai. Tchouaméni, Camavinga, Valverde és Arda Güler mind olyan futballista, akiket nagyra értékel a madridi vezetés, és úgy látták, nem szükséges már itt tartani Modricot.

Azóta viszont látványosan szenved a Real a középpályán ebben a szezonban, és a horvát tapasztalatára is nagy szükség lenne most abban a csapatban, ahol mindössze Thibaut Courtois és Dani Carvajal számítanak az öltöző vezéreinek. 

Modric jelenleg nagyszerű szezont fut az AC Milanban, 15 forduló után a második helyen állnak a milánói piros-feketék, a horvát középpályás pedig az összes bajnoki meccsen pályára lépett eddig, egy gólt és két gólpasszt szerezve.

Default
