Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Szabó Kristóf

50 milliós ajánlat a „csodagyerekért”? Kiderült, elengedi-e a Real Madrid a mellőzött argentint

A CaughtOffside értesülése szerint a Napoli januárban kölcsönvenné a Real Madrid argentin labdarúgóját, Franco Mastantuonot. A vételi opciós ajánlat akár elérheti az ötvenmillió eurót is, de az olasz bajnoki címvédőn kívül angol klubok is figyelik a játékost.

Az argentin “csodagyereket” 45 millió euróért szerezték meg nyáron a River Plate-től, és a szezon elején kapott is lehetőséget a csapatban, november eleje óta viszont csak 2 percet játszott a bajnokságban még az Alavés elleni győzelem alkalmával. Miután kiderült, hogy az olasz Como csapatában futballozó Nico Pázt visszavásárolja a Real Madrid, megindultak a pletykák Mastantuono esetleges váltásáról.

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint azonban ezek az értesülések nem igazak, és Xabi Alonso a klubbal együtt kulcsszereplőként tekint a fiatal támadóra.

Ezt erősíti meg az AS spanyol lap is, akik szerint a Real Madridnál teljes a bizalom Franco Mastantuonoban, és elsődleges céljuk, hogy a legjobb formájába kerüljön a támadó, és tudják, milyen nehéz az első év egy fiatal játékosnak a Királyi Gárdánál.

Az argentin 14 meccset játszott összesen a Real Madridban, ezeken a meccseken pedig csupán 1 gólt szerzett.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0