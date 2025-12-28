Az argentin “csodagyereket” 45 millió euróért szerezték meg nyáron a River Plate-től, és a szezon elején kapott is lehetőséget a csapatban, november eleje óta viszont csak 2 percet játszott a bajnokságban még az Alavés elleni győzelem alkalmával. Miután kiderült, hogy az olasz Como csapatában futballozó Nico Pázt visszavásárolja a Real Madrid, megindultak a pletykák Mastantuono esetleges váltásáról.

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint azonban ezek az értesülések nem igazak, és Xabi Alonso a klubbal együtt kulcsszereplőként tekint a fiatal támadóra.

Ezt erősíti meg az AS spanyol lap is, akik szerint a Real Madridnál teljes a bizalom Franco Mastantuonoban, és elsődleges céljuk, hogy a legjobb formájába kerüljön a támadó, és tudják, milyen nehéz az első év egy fiatal játékosnak a Királyi Gárdánál.

Az argentin 14 meccset játszott összesen a Real Madridban, ezeken a meccseken pedig csupán 1 gólt szerzett.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.