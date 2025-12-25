A Real Madrid válsága mélyebb, mint hittük

A Sevilla elleni győzelem tanulságai

A Real Madrid körüli megszólalásokat az elmúlt hetekben a „válság” szó uralta, ám a szünet előtti két bajnoki győzelem nyugodt karácsonyt ígér a madridiaknak. A bajnokságban csak három ponttal vannak lemaradva a Barcelona mögött, a BL főtáblán pedig egyeneságú továbbjutást jelentő hetedik helyen állnak.

Bár a közvélemény hajlamos volt a szakadék szélén álló csapatként lefesteni az együttest, de a pályán látott fegyelem és strukturális integritás azt sugallja, hogy Xabi Alonso projektje nem omlott össze, csupán a finomhangolás fázisába lépett. Az elmúlt két bajnokin aratott siker kritikus fontosságú volt a stratégiai stabilitás megőrzése érdekében, hiszen Florentino Pérez és a sportigazgatóság számára az eredményesség nem csupán cél, hanem a türelem feltétele. A győzelem lehetőséget adott Alonsónak, hogy bizonyítsa: a projekt – amely a madridi futball DNS-ét hivatott összehangolni a kortárs pozíciós játékkal – továbbra is életképes maradhat.

Örömfoci vagy modern foci

A belső feszültségek forrása egy játékfilozófiai ellentétben áll: a Bayer Leverkusennél tökélyre fejlesztett, kontroll-centrikus modern foci és a Real Madrid hagyományos, egyéni intuícióra épülő játékkultúrája feszül egymásnak. Október végén, a Barcelona elleni győzelem idején még úgy tűnt, a két világ közötti szimbiózis megvalósítható, ám a sorozatterhelés hatására a taktikai szigorúság inkább béklyónak tűnt a kreatív szabadsághoz szokott kulcsjátékosok számára. Különösen Vinicius Junior helyzete vált szimbolikussá, akinek az edzői stábbal való kapcsolata a taktikai fegyelem és az egyéni önkifejezés közötti feszültség gócpontjává vált. A brazil támadó úgy érzi, a szigorúbb rendszerben korlátozzák az improvizációs képességeit, és bár a Sevilla ellen már látható volt a békülési szándék, a háttérben zajló szerződéshosszabbítási tárgyalások sorsa szoros korrelációt mutat Alonso taktikai rugalmasságával.

Betelt a pohár: Madridban Vinícius Júnior távozását követelik!

Sérüléshullám

A formahanyatlás hátterében álló tényezők közül a 2025-ös naptári év túlterheltsége a legmeghatározóbb. A nyári, Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokság és az azt követő intenzív menetrend ellehetetlenítette a megfelelő felkészülést, ami egy példátlan sérüléshullámhoz vezetett. Olyan alapemberek kiesése, mint Dani Carvajal, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold vagy Eduardo Camavinga, nem csupán a védekezés stabilitását gyengítette meg, hanem arra kényszerítette Alonsót, hogy olyan kényszermegoldásokhoz nyúljon, mint a fiatal Raul Asencio vagy a jelenleg beilleszkedési nehézségekkel küzdő Dean Huijsen szerepeltetése.

A keret optimalizálása jegyében nemrég született meg a döntés Endrick kölcsönadásáról is: a brazil tehetség Lyonba távozása egy racionális lépés a fejlődési ívének fenntartása érdekében, és a klub is mentesül egy elégedetlen kiegészítő ember menedzselésének terhétől.

Pereznek is fájhat a feje

A sportszakmai kérdéseken túl a Real Madrid egy történelmi jelentőségű gazdasági átalakulás küszöbén is áll. Florentino Pérez elnöknek egy olyan pénzügyi helyzetben kell most navigálnia, ahol a megújult Bernabéu stadion 1,3 milliárd eurós beruházási költsége és a globális hitelpiaci viszonyok óvatosságra intenek, ha költekezésről van szó. Egy tervezett szabálymódosítás, 5%-os külső tulajdonrészek értékesítését tenné lehetővé, hogy tudják tartani a lépést a főleg arab állami tulajdonú klubok által támasztott piaci nyomásra is.

Merre tovább, Alonso? – A türelem és a kimerültség határmezsgyéjén

A Sevilla elleni három pont bár ideiglenesen elcsendesítette a kritikusokat, de a klubvezetéshez közeli források szerint Alonso és stábja ezzel a győzelemmel csak „időt nyert”, és bár a karácsonyi időszak a Bernabéuban hagyományosan nem a drasztikus váltások ideje, a hibalehetőség gyakorlatilag megszűnt, eredmények nélkül nem maradhat sokáig a padon.

Alonso az utolsó sajtótájékoztatón a rá jellemző higgadtsággal, egyetlen szóval búcsúzott: „Nyugalom.” Az igazi vízválasztó talán a januári spanyol Szuperkupa elődöntő lesz az Atletico Madrid ellen. Ott már nem lesz elég a szerencsére vagy kapusbravúrokra hagyatkozni, hanem bizonyítani kell a játékrendszer erejét egy taktikailag jól felkészült, erős riválissal szemben.

A csapat számára a következő napok legfontosabb feladata a fizikai és mentális regeneráció. A szakmai stáb meggyőződése szerint a hullámzó teljesítmény elsődleges oka a keret végletes kimerültsége. Ezért a Real Madrid játékosai december 29-ig pihenőt kaptak, hogy a világ különböző pontjain, családtagjaik körében frissüljenek fel, majd december 30-án a hagyományos, gyerekekkel teli nyílt edzéssel térnek vissza a munkához, megkezdve a közvetlen felkészülést a január 4-i, Betis elleni hazai bajnokira.

