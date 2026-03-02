Goal.com
Olympiacos FC v Pafos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
C. Kovács Attila

Megdöbbentő: bevonul katonának Varga Barnabás riválisa!

Az iráni válogatott sztárja, Mehdi Táremi arról tájékoztatta jelenlegi klubját, a görög Olimpiakoszt arról, hogy vissza akar térni Iránba, hogy az ország hadseregének vezetésével és katonai parancsnokságával együtt fegyvert ragadjon, és megvédje az Iráni Iszlám Köztársaságot.

Az Iráni Labdarúgó-szövetség tisztviselői igyekeznek meggyőzni a 33 éves játékost, hogy maradjon Görögországban, ám a csatár válasza határozott és egyértelmű volt:

„Ez az a pillanat, amikor a hazámnak a legnagyobb szüksége van rám”

– hangsúlyozta Táremi.

Kiélezett a verseny a görög bajnokságban

Táremi elvesztése nem jönne jókor az Olimpiakosznak. A görög klub jelenleg holtversenyben vezeti a bajnokságot az ősi rivális AEK Athén ellen. Varga Barnabásék tegnap csak 2-2-s döntetlent játszottak a Volosz ellen, így mivel a pireuszi gárda nyerni tudott a Panszerraikosz ellen, így pontszámba beérte az ahténiakat.

Varga Barnabás egy igazi görög drámába csöppent tegnap kora este, a magyar játékos előbb gólt szerzett, majd kis híján bünetőt végezhetett el, a második félidőben elvették a gólját, de a hosszabbításban gólpasszt adott, így az AEK Athén végül pontot tudott menteni a Volosz otthonában.

