Bizarr fordulat: Szoboszlai Dominik kényszerpihenője megmentheti a Liverpool szezonját?

Keserédes helyzetbe került a Liverpool és magyar klasszis, Szoboszlai Dominik. A középpályás a szombati, Brighton elleni bajnoki 83. percében volt kénytelen elhagyni a pályát bokasérülés miatt. Bár a diagnózisra és a pontos visszatérés idejére még várni kell, a helyi sajtó máris kiszúrt egy olyan statisztikai érdekességet, amely miatt a sérülés akár „áldás” is lehet.

Videó: ez a szerencsétlen mozdulat vezetett Szoboszlai sérüléséhez – a földet ütötte fájdalmában

Az eltiltás határán

A Manchester City elleni vereség során Szoboszlai Dominik begyűjtötte szezonbeli negyedik sárga lapját, ami azt jelentette, hogy egyetlen figyelmeztetésre került az egymérkőzéses eltiltástól.

A Premier League szabályai szerint, ha egy játékos a csapata 19. bajnoki mérkőzéséig összegyűjt 5 sárga lapot, automatikusan ki kell hagynia a soron következő találkozót.

A Liverpoolnak a január 4-i, Fulham elleni összecsapás lesz a 20. bajnokija, vagyis ez a bűvös dátum jelenti az „amnesztiát”. Addig a pontig minden egyes belépő és reklamálás kockázatot jelentett.

Hogyan segít a sérülés?

A liverpool.com szerint, ha Szoboszlai sérülése miatt kénytelen kihagyni a soron következő, például a Tottenham elleni hétvégi rangadót, akkor fizikailag képtelen lesz begyűjteni az ötödik sárgát.

Ezzel a kényszerpihenővel gyakorlatilag „kibekkeli” a veszélyes időszakot anélkül, hogy a pályán kockáztatna. Ha a felépülése elhúzódik a Fulham elleni meccsig, akkor tiszta lappal, az eltiltás veszélye nélkül térhet vissza a szezon második felére, mivel az ötödik sárga lapja már nem jelent majd eltiltást.

Kiderült, mennyire súlyos Szoboszlai Dominik sérülése – ekkor térhet vissza

Kulcsember dőlt ki

Az eltiltás megúszása, persze sovány vigasz lesz, ha Arne Slot hosszabb távon veszíti el csapatának legjobbját. Szoboszlai a 2025-ös idény eddigi részében a Liverpool motorja volt.

A magyar válogatott csapatkapitánya a nehézkesebb őszi rajt után a csapat egyik legstabilabb pontjává vált, így a hiánya mindenképpen óriási érvágást jelentene. Ahogy korábban írtuk, szerencsére a sérülés nem tűnik olyan súlyosnak, legrosszabb esetben is csak néhány hét kihagyás várhat a magyar sztárra. A hét második felében várhatóan kiderül, kényszerpihenő vár-e Szoboszlaira a Spurs ellen.

Az angolok szerint ennyit kell kihagynia Szoboszlainak a sérülése miatt

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.