Szoboszlai Dominik SzalahOli SCARFF / AFP
C. Kovács Attila

Angliában már tudják, mennyit kell kihagynia Szoboszlai Dominiknak a sérülése miatt

A Liverpool 2-0-s győzelmet aratott a Brighton ellen szombat késő délután, azonban könnyen lehet, hogy a siker vezéráldozattal járt, mivel a vörösök magyar középpályását, Szoboszlai Dominikot bokasérülés miatt le kellett cserélni a 83. percben. Mutatjuk, angol sajtóértesülések szerint mennyit kell kihagynia a 25 éves magyar középpályásnak.

A Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a soraiban aratott viszonylag sima győzelmet a Brighton ellen az Anfielden, azonban a vörösök szurkolóinak aggodalomra adhat okat, ami a 69. percben történt Szoboszlaival, a magyar játékos egy szerencsétlen mozdulatba sérült bele, és maradt lent a földön az arcába temetve a kezét.

A szerencsétlen jelenetsort, ami Szoboszlai – reméljük nem komoly – sérüléséhez vezetett IDE KATTINTVA nézheted vissza.

Arne Slot rögtön megszólalt

A mérkőzés után Arne Slot, a Mersey-parti együttes vezetőedzjője a klub honlapnak elárulta, mennyire súlyos a 25 éves magyar játékos sérülése:

„Dominiknak a bokája sérült meg, amit láttam belőle, az nem nézett ki jól, de hihetetlen mentalitása van, reméljük a legjobbakat” – idézi a liverpoolfc.com Slotot a sérüléssel kapcsolatban.

Az angol sajtó találgat

Bár a Liverpool Slot nyilatkozatán kívül még semmilyen tájékoztatást nem adott ki, ez nem akadályozta meg az angol médiamunkásokat abban, hogy ne bocsátkozzanak találgatásokba Szoboszlai visszatéréséről. A Sport Mole szerint a 25 éves magyar játékos visszatérése attól függ, hogy 1-es, 2-es vagy 3-as súlyosságú bokasérülést szenvedett-e. 

  • Ha Szoboszlai sérülése nem komoly, csak 1-es kategóriájú, akkor egy rövidebb orvosi kezelés után már akár a Tottenham Hotspur elleni szombati bajnokin pályára léphet. 
  • Ha a magyar játékos sérülése a 2-es besorolásba esik, akkor az azt jelenti, hogy részleges bokaszalag szakadást szenvedett, vagyis rehabilitációval együtt 3-6 hétig nem számíthat rá a csapat
  • Ha a sérülés 3-as berosolású, vagyis a szalag elszakadt a bokájában, akkor 2-3 hónapra kidőlt, már csak az idény hajrájában számíthat ismét rá a Liverpool

Utóbbira van a legkisebb esély, ugyanis Szoboszlai a sérülést követően még tíz percre vissza tudott menni a pályára.

A Liverpool szerencséjére idén nem lesz annyira sűrű a karácsonyi-újévi menetrend Angliában, mint szokott, így a 25 éves játékosnak több ideje lesz felépülni, ám januártól ismét beindul a szerda-szombat ritmus, az angol bajnok ismét rengeteg mérkőzést játszik majd.

A Vörösök decemberi-januári menetrendje:

  • december 20.: Tottenham (bajnoki, idegenben)
  • december 27.: Wolverhampton (bajnoki, otthon)
  • január 1.: Leeds (bajnoki, o)
  • január 4.: Fulham (bajnoki, i)
  • január 8.: Arsenal (bajnoki, i)
  • január 12.: Barnsley (FA Kupa, o)
  • január 17.: Burnley (bajnoki, o)
  • január 21.: Marseille (BL, i)
  • január 24.: Bournemouth (bajnoki, i)
  • január 28.: Qarabag (BL, i)
  • január 31.: Newcastle (bajnoki, o) 

Amint a Liverpool hivatalos bejelentést tesz a magyar játékos állapotáról, természetesen frissítjük cikkünket.

A Liverpool-Brighton mérkőzés összefoglalója:

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0