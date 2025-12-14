Angliában már tudják, mennyit kell kihagynia Szoboszlai Dominiknak a sérülése miatt

A Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a soraiban aratott viszonylag sima győzelmet a Brighton ellen az Anfielden, azonban a vörösök szurkolóinak aggodalomra adhat okat, ami a 69. percben történt Szoboszlaival, a magyar játékos egy szerencsétlen mozdulatba sérült bele, és maradt lent a földön az arcába temetve a kezét.

A szerencsétlen jelenetsort, ami Szoboszlai – reméljük nem komoly – sérüléséhez vezetett IDE KATTINTVA nézheted vissza.

Arne Slot rögtön megszólalt

A mérkőzés után Arne Slot, a Mersey-parti együttes vezetőedzjője a klub honlapnak elárulta, mennyire súlyos a 25 éves magyar játékos sérülése:

„Dominiknak a bokája sérült meg, amit láttam belőle, az nem nézett ki jól, de hihetetlen mentalitása van, reméljük a legjobbakat” – idézi a liverpoolfc.com Slotot a sérüléssel kapcsolatban.

Az angol sajtó találgat

Bár a Liverpool Slot nyilatkozatán kívül még semmilyen tájékoztatást nem adott ki, ez nem akadályozta meg az angol médiamunkásokat abban, hogy ne bocsátkozzanak találgatásokba Szoboszlai visszatéréséről. A Sport Mole szerint a 25 éves magyar játékos visszatérése attól függ, hogy 1-es, 2-es vagy 3-as súlyosságú bokasérülést szenvedett-e.

Ha Szoboszlai sérülése nem komoly, csak 1-es kategóriájú, akkor egy rövidebb orvosi kezelés után már akár a Tottenham Hotspur elleni szombati bajnokin pályára léphet.

Ha a magyar játékos sérülése a 2-es besorolásba esik, akkor az azt jelenti, hogy részleges bokaszalag szakadást szenvedett, vagyis rehabilitációval együtt 3-6 hétig nem számíthat rá a csapat

Ha a sérülés 3-as berosolású, vagyis a szalag elszakadt a bokájában, akkor 2-3 hónapra kidőlt, már csak az idény hajrájában számíthat ismét rá a Liverpool

Utóbbira van a legkisebb esély, ugyanis Szoboszlai a sérülést követően még tíz percre vissza tudott menni a pályára.

A Liverpool szerencséjére idén nem lesz annyira sűrű a karácsonyi-újévi menetrend Angliában, mint szokott, így a 25 éves játékosnak több ideje lesz felépülni, ám januártól ismét beindul a szerda-szombat ritmus, az angol bajnok ismét rengeteg mérkőzést játszik majd.

A Vörösök decemberi-januári menetrendje:

december 20.: Tottenham (bajnoki, idegenben)

december 27.: Wolverhampton (bajnoki, otthon)

január 1.: Leeds (bajnoki, o)

január 4.: Fulham (bajnoki, i)

január 8.: Arsenal (bajnoki, i)

január 12.: Barnsley (FA Kupa, o)

január 17.: Burnley (bajnoki, o)

január 21.: Marseille (BL, i)

január 24.: Bournemouth (bajnoki, i)

január 28.: Qarabag (BL, i)

január 31.: Newcastle (bajnoki, o)

Amint a Liverpool hivatalos bejelentést tesz a magyar játékos állapotáról, természetesen frissítjük cikkünket.



A Liverpool-Brighton mérkőzés összefoglalója:

