Angliában egyszerűen nem tudnak betelni Szoboszlai Dominikkal. A Liverpool középpályása hétről hétre bizonyítja, hogy nem véletlenül fizettek érte hatalmas összeget, sőt, a legfrissebb elemzések és a pályán mutatott teljesítménye alapján kijelenthető, hogy ő a klub egyik legértékesebb futballistája.

A Leeds United elleni, 3-3-ra végződő bajnoki ugyan keserű szájízt hagyott a szurkolókban az elhullajtott pontok miatt, de a magyar klasszis teljesítménye életben tartja a reményt Liverpoolban.

A szombat esti mérkőzés – ahogy a klub idei szezonja is – igazi hullámvasút volt. A Liverpool hiába vezetett, az újonc Leeds nem adta magát könnyen. Szoboszlai azonban a csapat motorjaként nemcsak fontos gólt szerzett, amely sokáig győztes találatnak is tűnt, de elképesztő munkabírásával is kitűnt a pályán.

Az angol szaksajtó kiemelte: miközben társai közül többen elveszítették a fejüket vagy a türelmüket a kaotikus végjátékban, a Liverpool nyolcasa végig higgadt maradt, és még a meccs utolsó perceiben is volt ereje a védelmet segítő sprintekre.

A mérkőzést követő értékelésekben a Liverpool Echo és a Liverpool.com is 7-es osztályzattal ismerte el a teljesítményét, ami a csapat egyik legjobbja volt. Bár a Leeds második góljánál volt egy eladott labdája, az angol szakírók dicsérték, hogy a hibát azonnal javította, és nem zökkentette ki a ritmusból; a pálya minden szegletében feltűnt, fáradhatatlanul robotolt a jobb és bal oldalon, valamint középen is.

A BBC-n és a szaklapoknál is rengeteg dicséretet kapott, annak ellenére, hogy a hivatalos „Meccs embere” címet végül a Leeds duplázó csatára, Hugo Ekitike érdemelte ki. A Daily Express sem győzte magasztalni:

„Hihetetlenül sokat dolgozott labda nélkül, ahogy mindig is, és egy gólpassza is lehetett volna Van Dijk első félidei fejesénél. Briliáns futásaival és góljával biztosítania kellett volna a Liverpool győzelmét, de csapattársai ismét cserben hagyták. A Liverpool vitathatatlan MVP-je.”

Szoboszlai státusza ma már túlmutat egy-egy jó mérkőzésen. A nemzetközi sportkutató intézetek (például a CIES Football Observatory) legfrissebb adatai szerint a magyar középpályás piaci értéke is az egekbe szökött: jelenleg már 85 millió euróra becslik a kivásárlási árát.

A liverpooli szurkolók és a szakértők egyaránt rajonganak érte. Szoboszlai Dominik nemcsak a jelen, hanem a jövő Liverpooljának is az arca, aki biztos pont a csapat bizonytalan jövőjében.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.