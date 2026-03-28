Ez baromság! Marco Rossi tiszta vizet öntött a pohárba Arne Slottal kapcsolatban

Mint ismert, a magyar válogatott 1-0-s győzelmet aratott a szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen szombat este a Puskás Arénában. A mérkőzés egyetlen gólját Schön Szabolcs szerezte. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi válaszolt az újságírói kérdésekre.

„Szlovénia nagyszerűen játszott, jól presszingeltek, beszorítottak minket, lassan tudtuk kihozni a labdákat. Kicsit gyorsabban kellett volna ritmust válanunk. Sikerült a félidőben váltani, a második félidőben jobban játszottunk, több tiszta helyzetünk is volt, már korábban is megszerezhettük volna a vezetést, de végül sikerült. Nagyon örülök, hogy győzelemmel indítottuk az évet. A mérkőzés végén öt percre beszorultunk a saját tizenhatosunk előterébe, ezen javítanunk kell majd a jövőben"

– kezdte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki ezután kitért arra is, hogy több baromságot is olvasott az interneten tegnap, és ezzel kapcsolatban mindenképpen szeretne tiszta vizet önteni a pohárba:

„Olvastam egy baromságot tegnap, több helyen szembe jött velem, hogy olyan edzőhöz hasonlítanám magam, aki a Premier League-ben edzősködik, és bajnokságot nyert első idényében [Marco Rossi itt Arne Slotra, a Liverpool vezetőedzőjére gondolt]. Nem gondolom, hogy vele egy lapon lehetne említeni engem, és nem is e volt a szándékom a tegnapi kijelentésemeimmel. Végülis teljesítettem a kérését, sem Szoboszlai Dominik, sem Kerkez Milos nem játszotta végig a mai mérkőzést. Dominiknek megspóroltam 10 percet, Kerkeznek kb 20-at. Távol álljon tőlem, hogy azt gondolja bárki is, hogy egy szinten lennénk. Ő egy olyan csapat edzője, mint a Liverpool. Én, Marco Rossi vagyok a magyar válogatott szövetségi kapitánya, ezért úgy érzem, hogy a magyar nemzeti tizenegy is tiszteletet érdemel. Szóval nincs ilyen polémia köztem és Arne Slot között"

– hangsúlyozta Marco Rossi.

Olyan, mintha egy másik csapat jött volna ki a második félidőre?

Változtattam a félidőben. Van, hogy a játékosok nem tudják végre hajtani azt, amit a vezetőedző kér. Megszereztük a vezetést, és utána is azt kértem, hogy tartsuk a vonalat, támadjunk le, ne húzodjunk vissza.

Az első félidőben középcsatár nélkül, hamis kilencessel kezdtünk Varga Barnabás hiányában, a második félidőben váltottunk, és fel is élénkült a játékunk. Bárány Donát beállása változtatta meg a mérkőzés menetét?

Bárány nyilván egy középcsatár, de úgy döntöttünk, hogy az első félidőben hamis kilencessel kezdünk, korábban már Sallai Rolanddal és Lukács Dániellel is próbálkoztunk ebben a pozícióban, de most ilyen vagy olyan okból nem sikerült ezt jól működtetni. Bárány Donát beállása után kicsit megváltozott a játékunk, a Debrecen támadója mélységben kicsit jobban érvényesült, ezért is váltottunk át klasszikus kilencesre, Bárány Donát minden labdáért megküzdött, a hozzállása minden játékhelyzetben kivéleles volt.

Ismét teltház volt a Puskás Arénában, a mérkőzés előtt ön kapta a legnagyobb ovációt, mit gondol erről?

Nem hallotam, hogy elhangzott volna a nevem. Azt el szeretném elmondani, hogy nagyon nehéz volt elfelejteni, ami novemberben történt az írek ellen. Aki elesik, annak fel kell állnia. A magyar szurkolók sokkal jobbak más nemzetek válogatottjainál, hiszen úgy támogatják a válogatottat, mintha mi sem történt volna novemberben. És ezért nagyon hálások vagyunk.

Szoboszlai Dominik amikor lejött, mondott neki valamit, amitől a magyar válogatott csapatkapitánya elmosolyodott, mit mondott neki?

Amit Szoboszlai Dominiknak mondtam, azt nem árulom el, de rokonszenves dolgot mondtam neki.

Mit gondol Sallai és Schön játékáról?

Sallai Roland ezt az utolsó mérkőzését úgy játszotta le, hogy volt 2-3 tiszta helyzete, amit értékesíthetett volna, de jól érkezett a helyzetekhez. De ha Görögország ellen is kétszer ilyen helyzetbe kerül, biztos gólt szerezne. A Galatasarayban távol játszok a kaputól. De sok egy az egyet vállalt, sokat dolgozott, így védekezésbe is sok energiát beletett, sokat dolgozott.

Schön is jól játszott, betalált, sokat dolgozott, sok második labdát szedett össze. Én azt gondolom, hogy nem volt egyetlen olyan játékosom sem, aki leszerepelt volna. Azok a fiatalok, akiket az utolsó pár alkalommal behívtam a válogatottba, ők a jövőt képviselik.

Szűcs Tamás és Tóth Balázs játékáról mit gondol, jelenleg ki a magyar válogatott első számú kapusa?

Tóth Balázs a magyar válogatott első számú kapusa 2025 októbere óta, szóval jelen pillanatban Balázs az első számú kapusunk. De Szapanosnak is nagyon fontos a szerepe, de Yaakobishvili Áron is nagyon jó kapus, jól véd és lábbal is kivéletes képességi is vannak. De a magyar bajnokságban is vannak tehetséges fiatalok, és ott van Pécsi Ármin is Liverpoolban, úgy hogy ezen a poszton le vagyunk fedve, szóval ilyen szempontból magabiztosak vagyunk.

Szűcs Tamásnak olyan lábai vannak, mint Davide Lanzafaménak. De a viccet félretéve, hogy ha így fejlődik, akkor a klubcsapatában és a válogatottban is meghazározó játékos lehet. De Vitális is kiváló második félidőt játszott. Szóval kedvezőek a feltételek a jövőnket illetően.

Védekezésben mit kapott vissza a játékosaitól?

Úgy hiszem sikerült jó munkát végeznünk, volt néhány körülmény, amit a játékvezető nem fújt le lesnek. A kispadról elsőre úgy tűnt, valamit elrontottunk, de aztán korrigálta a játékvezető. Nekünk nagyon fontos, hogy a lesvonalat tartsák a játékosok. Hétfőn kezdtük el a felkészülést, a középső védőink, Orbán és Dárdai később csatlakoztak a kerethez, így kb egy 50 percünk volt gyakorolnunk a védekezést pénteken, hogy felkészüljünk a mai mérkőzésre. Öreg edző vagyok már, nem vagyok egy mai fruska, de nem hiszem, hogy rosszul gondolom, ha azt gondolom, hogy egy jó védekezésből indul ki minden, ugyanis a labdarúgásban az eredmény a legfontosabb. Ha nem kapsz gólt akkor sokkal több mérkőzést nyerhetsz meg, legrosszabb esetben uyganis akkor is 0-0 marad az eredmény.

