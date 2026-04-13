Valami készül… Kövesd élőben Szoboszlai sajtótájékoztatóját!

Mint ismert, a Liverpool 2-0-s vereséget szenvedett a PSG ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóján Párizsban. A mérkőzés után Szoboszlai Dominik a gyenge liverpooli teljesítmény ellenére optimistán nyilatkozott, elmondása szerint a Liverpoolnak megvan rá az esélye, hogy fordít az Anfielden.

Hogy egy héttel a párizsi vereség után mit mond Szoboszlai Dominik, az hamarosan kiderül.

Szoboszlai jövője is szóba kerülhet?

Szoboszlai Dominik többször is elmondta, hogy január óta folyamatosan tárgyalnak a Liverpoollal szerződése meghosszabbításáról, így nem kizárt, hogy a mai sajtótájékoztatója után azzal kapcsolatban is okosabbak leszünk, hogyan is halad a szerződéshosszabbítása.

Frissítés! (17:30)

Szoboszlai Dominik a sajtótájékoztatón bocsánatot kért a szurkolóktól korábbi viselkedése miatt, elárulta, hogyan készülnek a PSG ellen. Kiemelte, hogy készen meghalni a Liverpoolért a pályán holnap este. Ezt követően pedig pályafutása eddigi legnagyobb fordítása is szóba került.

