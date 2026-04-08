Szoboszlai DominikAnfield Voice
C. Kovács Attila

Szoboszlai nem kertelt a PSG elleni tükörsima vereség után, ismét üzent a Liverpoolnak! + videó

Szoboszlai Dominik

A Liverpool nehéz helyzetbe került a PSG elleni párharc első mérkőzésén, de a csapaton belül továbbra sem mondtak le a továbbjutásról. A lefújást követően Szoboszlai Dominik is megszólalt, és egyértelművé tette, hogy még korántsem dőlt el a párharc. A Liverpool magyar középpályása bízik benne, hogy az Anfielden fordítani tudnak. Mutatjuk, mit nyilatkozott Szoboszlai a mérkőzés után.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-0-s vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája címvédő PSG otthonában a BL negyeddöntőjének első felvonásán szerda este. 

A lefújást követően Szoboszlai Dominik exkluzív interjút adott a Bein Sportsnak, ahol elmondta, hogy ugyan a PSG egy nagyon kemény ellenfél, azonban szerinte az Anfielden még megfordíthatják a párharcot:

„Egy nagyon kemény meccsen vagyunk túl, egy nagyon jó csapat ellen játszottunk ma este, de még csak a párharc felénél járunk, továbbra is hiszünk abban, hogy továbbjuthatunk. Szerintem mindenki, a szurkolók, a játékosok és a vezetőedző nevében mondhatom, hogy az Anfielden azon leszünk, hogy megfordítsuk a párharcot. Szóval tovább kell mennünk, csinálnunk kell a dolgunk, és a visszavágóra koncentrálnunk"

A Bein Sports riportere emlékeztette Szoboszlai Dominikot, hogy azt nyilatkozta szombati, csalódást keltő Manchester City elleni vereség után, hogy ma mindent meg kell tenniük a győzelemért, a magyar játékos így válaszolt:

„Igen, azonban nagyon korán egy könnyű gólt engedtünk a PSG-nek, de igen, végülis 2-0-ra kikaptunk, elveszítettük a mérkőzést, a hétvégén a Fulham ellen játszunk, ellenük fogunk felkészülni, az is egy nagyon fontos mérkőzés lesz számunkra, és után jövő héten jön a visszavágó, ahol egy teljesen más meccstervvel, hazai pályán az Anfielden, ahol a szurkolók velünk lesznek, fordíthatunk. Már alig várom a keddi mérkőzést, hiszen a Bajnokok Ligája mérkőzések mindig különlegesek az Anfielden. A csapattársaim, akik már régóta a klubnál vannak már sokszor megmutatták, hogy képesek megfordítani ezeket a párharcokat, én is a részese szeretnék lenni egy ilyennek. Készen állunk a kihívásra. Igyekszünk a mérkőzés pozitív momentumaira koncentrálni, már régóta, azonban egyelőre nem fordult a szerencse, így egyre nehezebb pozitívan hozzáállni, azonban továbbra is össze kell tartanunk és harcolnunk kell egymásért."

– zárta gondolatait Szoboszlai Dominik. 

Szoboszlai Bein Sportsnak adott teljes interjúját IDE KATTINTVA nézheted vissza.

