Gyengén játszott a Liverpool, és sima vereséget szenvedett a PSG-től

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet a Liverpoolban a párizsi BL-negyeddöntőben, ahol az angolok szerették volna feledtetni a Manchester City elleni FA-kupa kiesést, míg a PSG szerette volna ötre növelni zsinórban aratott győzelmei számát, és előnyből utazni jövőhéten az Anfieldre.

Az első játékrészben a franciák akarata érvényesült, 75%-os labdabirtoklás mellett lövést sem engedtek Szoboszlaiéknak. A fölény hamar góllá érett, a 11. percben Doué lövése pattant meg Gravenberch lábán, és vágódott védhetetlenül Mamardashvili kapujába, 1-0. A grúz kapus viszont több alkalommal is meccsben tartotta Arne Slot együttesét, fél óra után Kvarachelia lövését védte a Liverpool kapusa, majd nem sokkal később Doué és Dembelé kísérletét is hárította Mamardashvili.

A második félidő harmadik percében jött el az első liverpooli kísérlet, de Ekitiké lövése magasan a kapu fölé szállt. A párizsiak Aranylabdása, Ousmane Dembelé az 53. percben hagyott ki ajtó-ablak helyzetet, 11 méterről lőtt a kapu fölé. A 65. percben Kvarachelia kapott jó indítást Nevestől, a grúz kicselezte liverpooli honfitársát, és az üres kapuba lőtte a PSG második gólját, 2-0. A 70. percben ismét növelhette volna az előnyét a Paris Saint-Germain, a játékvezető tizenegyest ítélt a hazaiaknak Konaté buktatása után, ám a VAR kihívta José Maria Sánchezt, aki visszavonta a párizsi büntetőt. A 78. percben, kissé beletörődve az eredménybe négyet cserélt Arne Slot, többek között Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is elhagyta a pályát, de visszatért hosszú idő után Alexander Isak. A külonbséget Hakimi növelhette volna a két csapat között, de a 82. percben védett Mamardashvili. A meccs végéig több kontrát is vezetettek a franciák, ám ezeket rendre elszórakozták. A Liverpool enerváltan játszott az egész találkozón, és végül kapu eltaláló lövés nélkül zárta a meccset.

A Liverpool tehát nem tudott javítani, és elszenvedte zsinórban harmadik vereségét, a PSG pedig ötödször nyert egymás után, és kényelmes előnnyel utazhat az Anfieldre jövő kedden.

Bajnokok Ligája-negyeddöntő, első mérkőzés

Paris Saint-Germain 2-0 Liverpool

