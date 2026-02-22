Megint döntő pillanatban villant Szoboszlai – ezt posztolta a lefújás után

A Liverpool 1-0-s győzelmet aratott a Nottingham Forest otthonában a Premier League 27. fordulójában vasárnap délután. A mérkőzés egyik főszereplő Szoboszlai Dominik volt, akinek a beadása után szerezte meg a győztes gólt Alexis Mac Allister.

A Liverpool nyolcasa röviden és tömören értékelte a mérkőzést a lefújást követően a közösségi oldalán:

„Csapatmunka. Hit. Három pont"

– írta Szoboszlai Dominik Instagram-oldalán.

