Goal.com
Live
Szoboszlai Dominik Morgan Gibbs-WhiteBen STANSALL / AFP
C. Kovács Attila

Megint döntő pillanatban villant Szoboszlai – ezt posztolta a lefújás után

Szoboszlai Dominik szerint a csapatmunka eredménye volt a Nottingham Forest elleni drámai győzelem. Mutatjuk, hogyan értékelte a mérkőzést a Liverpool magyar középpályása a hivatalos Instagram-oldalán.

A Liverpool 1-0-s győzelmet aratott a Nottingham Forest otthonában a Premier League 27. fordulójában vasárnap délután. A mérkőzés egyik főszereplő Szoboszlai Dominik volt, akinek a beadása után szerezte meg a győztes gólt Alexis Mac Allister

A Liverpool nyolcasa röviden és tömören értékelte a mérkőzést a lefújást követően a közösségi oldalán: 

„Csapatmunka. Hit. Három pont" 

– írta Szoboszlai Dominik Instagram-oldalán. 


A mérkőzés tudosítását IDE KATTINTVA találod meg. 

Európa Liga
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Anglia 1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
West Ham United crest
West Ham United
WHU

Korábban már beszámoltunk Szoboszlai Dominik ravasz megmozdulásáról is.

Videó: Benny Hill-showba illő góllal nyerthetett volna a Liverpool az utolsó percben, de...

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0