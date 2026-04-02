Kerkez Milos egy pontos beadással szolgálta ki Szoboszlai Dominik, aki remek ütemben érkezett, és fejjel a kapuba juttatta a labdát.

A szituáció jól mutatta, hogy a két játékos mennyire érzi egymást, ami különösen jól jöhet majd a Manchester City elleni rangadón.

A Liverpool számára kulcsfontosságú lesz a támadójáték hatékonysága a negyeddöntőben, és az ilyen megoldások sokat jelenthetnek egy kiélezett mérkőzésen.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Pécsi Ármin is csatlakozott a Liverpool első csapatához, a fiatal kapus Alisson Becker sérülésének köszönhetően valószínűleg ott lesz a csapattal a Manchester City FA-kupa-negyeddöntőben.

