Szoboszlai Dominik megtörte a csendet: megmagyarázta mindkét hibáját!

Szoboszlai Dominik felemás héten van túl. Gólt szerzett a Barnsley ellen, a Burnley ellen is remekül játszott, azonban ennek ellenére az angol és a hazai sajtó is folyamatosan a hibáról beszél. Mutatjuk, hogyan reagált Szoboszlai az őt ért kritikákra.

Szoboszlai Dominik a Spotify TV-nek adott interjút a Burnley elleni mérkőzés után. A Liverpool játékosát először a hétfői, Barnsley elleni hibájáról kérdezték

„Tanulnunk kell ebből, mindannyiunknak. Sokszor azt gondoljuk egy mérkőzésről, hogy már megnyertük, de a végső sípszóig figyelnünk kell. Nehéz hetem volt, hibáztam a Barnsley ellen, de szerintem nem voltam tiszteletlen. Az Arsenal, a Manchester City vagy a Chelsea ellen ugyanígy próbálnám” 

– reagált Conor Hourihane szavaira Szoboszlai, aki hozzátette, hogy nem a sarokkal történő passzolás volt a célja, csupán az ellenfelet akarta becsapni egy megtévesztő, irányváltós mozdulattal.

A Liverpool nyolcasa egyébként hibája ellenére a mérkőzés legjobbjának választották, köszönhetően remek teljesítményének, és nem mellesleg hatalmas bombagóljának

A 25 éves magyar játékos ezután a Burnley ellen kihagyott tizenegyeséről is szót ejtett:

„Kihagytam a tizenegyest, de ez van, megyek tovább. A következőnél ugyanúgy odaállok, akkor majd berúgom. Mindig sokat gyakoroltam ezeket, ezután sem lesz másképp.” 

– hangsúlyozta a magyar válogatott csapatkapitánya. 

Ahogy korábban megírtuk, fél Anglia Szoboszlai Dominikon nevet, a másik felénél pedig kicsapta a biztosítékot a magyar játékos.

Korábban azt is megírtuk, hogy Szoboszlaira milyen új szerepkörben számít Arne Slot.

